Раздолбали и бросили: жители 3 микрорайона Актау жалуются на разбитые тротуары

Жители Актау пожаловались на отсутствие нормальных тротуаров вдоль 3 микрорайона. По их словам, пешеходная зона находится в неудовлетворительном состоянии, что затрудняет передвижение, особенно для родителей с детьми и пожилых людей, передаёт Lada.kz.
Горожане отмечают, что местами тротуары фактически отсутствуют, и передвигаться приходится по неровной поверхности.
В пресс-службе акимата сообщили, что ранее на данном участке проводились аварийные земляные работы, в результате которых тротуар был повреждён.
В настоящее время отдел ЖКХ подрядной организации получил поручение восстановить пешеходную зону.
Сроки завершения работ не уточняются.
