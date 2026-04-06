Степь зазеленела: Мангистау преобразился после дождей

После прошедших выходных социальные сети буквально заполнили кадры преобразившейся степи Мангистау. Обычно сдержанный и суровый ландшафт региона зазеленел, подарив жителям редкое и по-настоящему завораживающее зрелище. Редакция Lada.kz сделала подборку наиболее интересных видео.

Фото с Instagram-страницы Abai_media

Зеленые просторы, величественные горы, ожившая природа…Видео акимата Мангистауского района, снятое с дрона, напоминает пейзажи Швейцарии.

Не смогли пройти мимо неземной красоты весенней степи Мангистау и организаторы турпоездок по достопримечательностям региона. Так, @caspian_holiday опубликовал видео прогулки на лошадях по бескрайним зелёным равнинам на фоне голубого неба с белыми облаками. Кадры притягивают и завораживают. То чувство, когда даже ИИ не смог бы «нарисовать» краше.

Но главное природное чудо - цветение редких тюльпанов. В степях региона распустился Согдийский тюльпан - один из видов, занесённых в Красную книгу. Этот «цветок пустыни» можно увидеть лишь короткий период в марте и начале апреля, и далеко не каждый год.

Такие тюльпаны встречаются в пустынях Кызылкумы и Каракумы, но особенно ценны кадры, снятые именно в Мангистау, где подобное цветение - большая редкость.

Жители региона делятся видео и фотографиями, стараясь запечатлеть этот короткий, но яркий момент пробуждения природы.

Напомним, весной в Казахстане зацветает множество растений, в том числе занесённых в Красную книгу, сбор которых строго запрещён. Нарушителям закона грозит штраф до 12,95 миллиона тенге, а в ряде случаев – уголовная ответственность