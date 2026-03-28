За сбор каких редких растений казахстанцам грозит штраф до 13 миллионов тенге

Весной в Казахстане зацветает множество растений, в том числе занесённых в Красную книгу, сбор которых строго запрещён. Нарушителям закона грозит штраф до 12,95 миллиона тенге, а в ряде случаев – уголовная ответственность, передает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Редакция издания направила официальный запрос в министерство экологии и природных ресурсов РК, чтобы уточнить перечень редких растений и меры наказания за их незаконный сбор.

По данным министерства, в Красную книгу Казахстана (издание 2014 года) включены 387 видов растений, из которых 65 видов имеют лекарственное значение. Среди охраняемых растений – гвоздика Андржевского, одуванчики Виталия, кок-сагыз, полынь цитварная, лилия кудреватая, ландыш майский, камыш казахстанский, а также десятки видов тюльпанов, включая Альберта, Биберштейна, Борщова, Грейга, двуцветковый, Зинаиды, Кауфмановский, Колпаковского, Королькова, короткотычиночный, Леманновский, одноцветковый, Островского, поздний, поникающий, разнолепестный, Регеля и Шренка. Полный список редких и охраняемых растений доступен на официальном сайте ведомства.

Согласно статье 339 УК РК и закону «О растительном мире» (2023), сбор, уничтожение, повреждение, незаконное приобретение, хранение, перевозка или сбыт редких растений строго запрещены.

За нарушение предусмотрены следующие меры наказания:

штраф до 3 000 МРП (что составляет 12 950 000 тенге в 2026 году);

исправительные работы;

ограничение свободы;

лишение свободы на срок до трёх лет.

В то же время граждане могут законно собирать дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды, лекарственное сырьё и другие растения для личного пользования, при условии соблюдения норм, установленных местными акиматами.

В минэкологии пояснили, что сбор разрешён в пределах норм, утверждённых решениями маслихатов областей и городов республиканского значения, по представлению местных исполнительных органов, в соответствии со статьями 28 и 32 закона «О растительном мире».