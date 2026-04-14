Почему трясёт Каспий — эксперт объяснил причину участившихся землетрясений

В определённый период в Каспийском море будут происходить небольшие землетрясения. Об этом сообщил генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА, профессор Гурбан Етирмишли, прокомментировав участившуюся сейсмическую активность в азербайджанской акватории Каспийского моря, передаёт Lada.kz со ссылкой на Minval .

После землетрясения, произошедшего 8 апреля в Каспийском море, сейсмическая активность в регионе остаётся повышенной. Гурбан Етирмишли отметил, что происходящие процессы связаны с тектоническими особенностями региона. В частности, в районе Каспия наблюдается сжатие литосферных плит, обусловленное давлением со стороны иранского блока.

«В Каспийском море со стороны Ирана происходит сдавливание, что создаёт напряжённость между литосферными плитами. После основного землетрясения начинается фрагментация тектонических структур, и каждое смещение сопровождается афтершоками вдоль разломов», - пояснил Гурбан Етирмишли.

По данным сейсмологов, с 8 апреля в Азербайджане зафиксировано более 500 афтершоков различной интенсивности. Они происходят на разных глубинах — от 20 до 35 километров и более. Активность наблюдается не только в море, но и на суше. Так, за последние сутки зарегистрировано 19 неощутимых для населения подземных толчков. В настоящее время наиболее активной зоной остаётся Каспийское море. По словам учёного, в регионе продолжается перераспределение тектонического напряжения, сопровождающееся серией слабых подземных колебаний.

«Сейчас идёт накопление и постепенное снижение энергии до фонового уровня, поэтому фиксируются многочисленные мелкие толчки. Этот процесс может продолжаться ещё некоторое время», - отметил он.

Профессор подчеркнул, что угрозы сильного разрушительного землетрясения в настоящее время нет.

«Вероятность катастрофического землетрясения отсутствует. Однако не исключены ощутимые толчки, которые не представляют серьёзной опасности», - добавил эксперт.

Он также пояснил, что геодинамическая ситуация в регионе обусловлена движением тектонических плит: Аравийская плита сжимает Евразийскую, что приводит к смещению горных массивов Малого Кавказа в сторону Большого Кавказского хребта. В результате этих процессов в земной коре возникают напряжения, которые и проявляются в виде землетрясений.

По словам сейсмолога, в ближайший период в регионе могут продолжаться слабые подземные толчки, однако они носят естественный характер и не должны вызывать паники у населения.