Малярия не дремлет: жителей Мангистау предупредили перед отпусками

В преддверии отпусков санэпидемиологи призвали жителей региона соблюдать меры безопасности при поездках в зарубежные страны, сообщает Lada.kz .

Фото сгенерировано при помощи ИИ

Сегодня, 25 апреля, отмечается Всемирный день борьбы с малярией. В региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля напомнили: хотя и Казахстан официально признан страной, свободной от малярии с 2012 года, риск остается из-за завозных случаев.

С 2002 года в стране фиксируются только случаи заражения, привезенные из-за рубежа. Именно поэтому в период отпусков особое внимание стоит уделить профилактике.

Специалисты рекомендуют при поездках в эндемичные страны:

использовать репелленты и защищать открытые участки кожи;

спать в помещениях с защитой от насекомых;

применять инсектициды (аэрозоли, фумигаторы);

при первых симптомах – особенно повышении температуры – немедленно обращаться к врачу.

Своевременная профилактика и внимательное отношение к своему здоровью помогут избежать серьезных последствий, отметили санэпидемиологи.

Напомним, ранее в Мангистауской области от малярии умер мужчина.