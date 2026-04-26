В Актау выявили завышение цен на продукты

Пяти предпринимателей привлекли к ответственности за завышение цен на продовольственные товары, передаёт Lada.kz .

В Актау проверили цены на продовольствие на городских рынках и выявили нарушения на рынках «Көк базар», «Асар-С» и «Мағаш». Об этом сообщили в департаменте по торговле и защите прав потребителей Мангистауской области. В ходе мониторинга установлено, что 5 предпринимателей превысили допустимую 15-процентную торговую надбавку на социально значимые продовольственные товары.

Также в ходе проверки было выявлено необоснованное завышение цен на мясо на рынке «Мағаш». Цена за килограмм была снижена с 4500 до 3500 тенге.

Предпринимателям разъяснили, что перечень социально значимых продовольственных товаров расширен – туда вошли помидоры, огурцы, яблоки, мясная продукция, рыба, куриное мясо, молочные продукты, кефир, сметана, твёрдый сыр и чёрный чай.

