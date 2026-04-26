18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.04.2026, 11:15

Житель Актау уже год не может добиться спила сухостоя

Общество 0 1 055 Ольга Максимова

Жители Актау жалуются на отсутствие реакции на заявки по спилу сухих деревьев, передаёт Lada.kz.

Сухостой перед и позади 46 дома в 14 микрорайоне. Фото жителя Актау
Сухостой перед и позади 46 дома в 14 микрорайоне. Фото жителя Актау

В редакцию издания обратился житель Актау Анатолий Овчаренко, проживающий в 46-м доме в 14 микрорайоне. По его словам, уже на протяжении года он пытается добиться спила высохших карагачей, расположенных за домом и возле подъезда.

Мужчина неоднократно подавал заявки - как в службу, занимающуюся спилом деревьев, так и по номеру 109, который ранее был анонсирован акиматом как канал для приема жалоб по коммунальным вопросам. Однако, по его словам, никаких мер до сих пор принято не было.

«Уже год прошел, а деревья так и стоят. На мои заявки - ноль реакции. Будь деревья меньше, я бы не стал просить и сам их спилил. Но такие огромные опасно пилить в одиночку и без спецтехники», - рассказал житель.

Как отмечается, подобные обращения не единичны. В частности, в Telegram-канале компании Green City Aktau и другие жители также сообщают о длительном отсутствии реакции на поданные заявки. Одна из жительниц 11 микрорайона также заявила, что ее обращение остается без ответа уже более года.

В акимате города пояснили, что для проведения работ по спилу сухостоя необходимо подать письменное заявление в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.

2
10
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
А заявление по поводу того, что надо выполнять должностные обязанности писать не надо?
26.04.2026, 15:40
шаман
надо приклеить зеленые листочки что бы все подумали что то живое и тогда сразу спилят
26.04.2026, 08:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь