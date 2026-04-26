Житель Актау уже год не может добиться спила сухостоя

Сухостой перед и позади 46 дома в 14 микрорайоне. Фото жителя Актау

В редакцию издания обратился житель Актау Анатолий Овчаренко, проживающий в 46-м доме в 14 микрорайоне. По его словам, уже на протяжении года он пытается добиться спила высохших карагачей, расположенных за домом и возле подъезда.

Мужчина неоднократно подавал заявки - как в службу, занимающуюся спилом деревьев, так и по номеру 109, который ранее был анонсирован акиматом как канал для приема жалоб по коммунальным вопросам. Однако, по его словам, никаких мер до сих пор принято не было.

«Уже год прошел, а деревья так и стоят. На мои заявки - ноль реакции. Будь деревья меньше, я бы не стал просить и сам их спилил. Но такие огромные опасно пилить в одиночку и без спецтехники», - рассказал житель.

Как отмечается, подобные обращения не единичны. В частности, в Telegram-канале компании Green City Aktau и другие жители также сообщают о длительном отсутствии реакции на поданные заявки. Одна из жительниц 11 микрорайона также заявила, что ее обращение остается без ответа уже более года.

В акимате города пояснили, что для проведения работ по спилу сухостоя необходимо подать письменное заявление в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства.