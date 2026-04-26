А если море вернется? Ученый из Баку предупредил о рисках застройки побережья Каспия

Снижение уровня Каспийского моря в последние годы вызывает все больше вопросов в контексте активной застройки побережья в Актау. Пока отечественные специалисты молчат, этой проблемой озаботились на другой стороне Каспия — в Баку, передаёт Lada.kz со ссылкой на Media.az .

Как сообщает Baku TV, доктор географических наук Амир Алиев заявил, что увеличение-уменьшение уровня воды в Каспийском море является главным показателем его «жизни».

По словам ученого, водный баланс моря зависит главным образом от соотношения притока и оттока воды: около 80% воды образуется за счет рек и наземных потоков, а также осадков и подземных вод.

Снижение уровня воды в Каспийском море происходит в основном за счет испарения. Эксперты отмечают, что подъем и спад уровня воды в Каспийском море происходят примерно каждые 200 лет, а в последние годы чаще наблюдается снижение. По прогнозам, эта тенденция сохранится примерно до 2050 года, после чего пойдет обратный процесс.

Амир Алиев советует тем, кто строит дома или любые другие объекты на побережье, учитывать подъем и спад уровня воды, так как спустя некоторое время они могут быть затоплены.

На этом фоне особенно актуальным становится вопрос застройки побережья Актау. В последние годы здесь активно возводятся жилые комплексы, в том числе высотные здания, нередко в непосредственной близости к береговой линии. Против активного строительства в прибрежной зоне активно выступают жители областного центра, так как это не только уродует облик набережной, но и создает нагрузку на инженерные сети, а также создает барьер для естественной циркуляции морского бриза, которая была предусмотрена проектировкой города.