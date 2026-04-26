18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
464.86
544.03
6.14
Смотреть все >
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
26.04.2026, 15:06

В Актау прошёл конкурс по чтению шрифтом Брайля

Общество 0 586 Ольга Максимова

В областном центре слабовидящие учащиеся специальной школы-интерната состязались в скорости чтения книг, написанных шрифтом Брайля. Об этом передаёт Lada.kz.

Фото: ЦОК МО

Мероприятие «Адам оқыған сайын биіктейді» состоялось в рамках недели «Кітап арқылы ашылған сырлы әлем», приуроченной к Национальному дню книги, сообщили в центр общественных коммуникаций.

В ходе конкурса участники называли количество прочитанных ими книг и представляли их жюри на литературном языке. Также они за одну минуту читали одну страницу книги, выбранной жюри, напечатанной шрифтом Брайля, и отвечали на заданные вопросы.

«Этот конкурс стартовал 29 ноября прошлого года. За это время детям были выданы книги, и проводилась подготовка. Сегодня мы подошли к финальному этапу. Основная цель мероприятия - отвлечь детей от виртуального мира в эпоху смартфонов, повысить интерес к чтению и сформировать культуру чтения. Конкурс был организован совместно Духовным управлением мусульман Казахстана, Мангистауской областной мечетью Бекет ата и специализированным филиалом областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сыдыикова», - отметила Гульфаризат Кусаинкызы.

По итогам конкурса среди учащихся областной специальной школы-интерната I место занял Көркем Султан, II место – Гульмира Жанибекова, III место – Акбобек Ескендир. Поощрительные призы были вручены Айболату Асылбеку и Нуркелди Мурату.

 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

