В Актау прошёл конкурс по чтению шрифтом Брайля

В областном центре слабовидящие учащиеся специальной школы-интерната состязались в скорости чтения книг, написанных шрифтом Брайля. Об этом передаёт Lada.kz .

Мероприятие «Адам оқыған сайын биіктейді» состоялось в рамках недели «Кітап арқылы ашылған сырлы әлем», приуроченной к Национальному дню книги, сообщили в центр общественных коммуникаций.

В ходе конкурса участники называли количество прочитанных ими книг и представляли их жюри на литературном языке. Также они за одну минуту читали одну страницу книги, выбранной жюри, напечатанной шрифтом Брайля, и отвечали на заданные вопросы.

«Этот конкурс стартовал 29 ноября прошлого года. За это время детям были выданы книги, и проводилась подготовка. Сегодня мы подошли к финальному этапу. Основная цель мероприятия - отвлечь детей от виртуального мира в эпоху смартфонов, повысить интерес к чтению и сформировать культуру чтения. Конкурс был организован совместно Духовным управлением мусульман Казахстана, Мангистауской областной мечетью Бекет ата и специализированным филиалом областной универсальной библиотеки имени Кабиболлы Сыдыикова», - отметила Гульфаризат Кусаинкызы.

По итогам конкурса среди учащихся областной специальной школы-интерната I место занял Көркем Султан, II место – Гульмира Жанибекова, III место – Акбобек Ескендир. Поощрительные призы были вручены Айболату Асылбеку и Нуркелди Мурату.