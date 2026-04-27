«Спасибо за вежливость»: в Актау прошла необычная акция для водителей

Суть акции заключалась в том, что подросток выходил на середину пешеходного перехода и разворачивал плакат с надписью: «ЖОЛ БЕРГЕНІҢІЗ ҮШІН РАХМЕТ!!!» (Спасибо, что уступили дорогу!).

Автомобилисты реагировали с улыбками, многие в ответ показывали жест «палец вверх», одобряя инициативу.

Видео вызвало положительную реакцию пользователей.

В свою очередь, в департаменте полиции Мангистауской области напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только по специально обозначенным переходам. Переход в неположенном месте - это риск для жизни. Взаимное уважение водителей и пешеходов - залог безопасности, - подчеркнули в ведомстве.

Также в полиции добавили, что ответственность каждого участника дорожного движения помогает предотвращать аварии.

«Ваша безопасность - наш главный приоритет. Благодарим за понимание и соблюдение правил», - отметили в ведомстве.

