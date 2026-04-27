Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
27.04.2026, 10:21

«Спасибо за вежливость»: в Актау прошла необычная акция для водителей

Общество 0 2 472 Сергей Кораблев

Необычную акцию провели на пешеходных переходах города, сообщает Lada.kz.

 

Кадр видео
Кадр видео

Суть акции заключалась в том, что подросток выходил на середину пешеходного перехода и разворачивал плакат с надписью: «ЖОЛ БЕРГЕНІҢІЗ ҮШІН РАХМЕТ!!!» (Спасибо, что уступили дорогу!).

Автомобилисты реагировали с улыбками, многие в ответ показывали жест «палец вверх», одобряя инициативу.

Видео вызвало положительную реакцию пользователей.

В свою очередь, в департаменте полиции Мангистауской области напомнили о важности соблюдения правил дорожного движения.

Пешеходам необходимо переходить дорогу только по специально обозначенным переходам. Переход в неположенном месте - это риск для жизни. Взаимное уважение водителей и пешеходов - залог безопасности, - подчеркнули в ведомстве.

Также в полиции добавили, что ответственность каждого участника дорожного движения помогает предотвращать аварии.

«Ваша безопасность - наш главный приоритет. Благодарим за понимание и соблюдение правил», - отметили в ведомстве.

Напомним, водители в Актау просили родителей научить детей безопасно переходить дорогу.

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
"Пешеходам необходимо переходить дорогу только по специально обозначенным переходам."----Некоторым двуногим надо поучится у собак! Сейчас даже они переходят дорогу по пешеходному переходу!
27.04.2026, 06:37
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь