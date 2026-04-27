Полиция Мангистау проводит разъяснения по запрету скрывающей лицо одежды

Полиция проводит масштабную разъяснительную работу среди жителей по поводу запрета на ношение одежды, скрывающей лицо в общественных местах, сообщает Lada.kz .

Сотрудники управления по противодействию экстремизму и управления общественной безопасности департамента полиции региона проводят встречи с жителями, посещают места массового скопления людей и подробно разъясняют нормы закона.

Гражданам напоминают, что ношение одежды, препятствующей распознаванию лица, запрещено в общественных местах.

В полиции подчеркивают, что данные меры направлены исключительно на обеспечение безопасности, профилактику правонарушений и поддержание общественного порядка.

Эти ограничения не направлены против каких-либо религиозных взглядов. Их основная цель - защита граждан и повышение уровня безопасности, - отметили в ведомстве.

Правоохранители призывают жителей с пониманием относиться к новым требованиям и соблюдать законодательство.

