Застряли в степи: люди оказались в грязевой ловушке в Мангистау

В Мангистау из-за непогоды автомобили застряли в грязи, зафиксировано несколько случаев на грунтовых дорогах, сообщает Lada.kz.

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Так, в районе урочища Бозжыра 26 апреля два автобуса с пассажирами оказались в грязевой ловушке. На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС, которые установили, что в транспорте находились около 50 человек. С помощью специальной техники автобусы были вытащены на очищенный участок дороги, после чего пассажиры смогли безопасно продолжить путь.

Еще один случай произошел в тот же день в районе Шопан ата. Там в грязи застряли два автомобиля - Toyota Alphard и Lexus 470. В салонах находились 4 ребенка и 5 взрослых.

Спасатели Жанаозена с использованием спецтехники извлекли автомобили и эвакуировали людей в безопасное место.

Спасатели сообщают, что в условиях непогоды грунтовые дороги становятся опасными и труднопроходимыми.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок в такие места.

Напомним, в Мангистау спасатели уберегли ягненка от смерти в степи.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz запустил новую функцию для оплаты коммунальных услугНовости Казахстана
22.04.2026, 16:12 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
Продукты резко подорожают в Казахстане из-за решений в России: список, сроки и причиныНовости Казахстана
21.04.2026, 16:10 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь