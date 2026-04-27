Застряли в степи: люди оказались в грязевой ловушке в Мангистау

В Мангистау из-за непогоды автомобили застряли в грязи, зафиксировано несколько случаев на грунтовых дорогах, сообщает Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

Так, в районе урочища Бозжыра 26 апреля два автобуса с пассажирами оказались в грязевой ловушке. На место оперативно прибыли сотрудники ДЧС, которые установили, что в транспорте находились около 50 человек. С помощью специальной техники автобусы были вытащены на очищенный участок дороги, после чего пассажиры смогли безопасно продолжить путь.

Еще один случай произошел в тот же день в районе Шопан ата. Там в грязи застряли два автомобиля - Toyota Alphard и Lexus 470. В салонах находились 4 ребенка и 5 взрослых.

Спасатели Жанаозена с использованием спецтехники извлекли автомобили и эвакуировали людей в безопасное место.

Спасатели сообщают, что в условиях непогоды грунтовые дороги становятся опасными и труднопроходимыми.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от поездок в такие места.

