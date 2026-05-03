Появились фото и видео подаренных Токаеву лошадей

Президент Касым-Жомарт Токаев навестил лошадей, подаренных ему в разные годы, и посмотрел, как за ними ухаживают, передает Tengrinews.kz .

В пресс-службе Акорды уточнили, что Глава государства год назад дал имя Акжан – жеребёнку ахалтекинской породы.

Несколько месяцев назад к нашим ахалтекинским скакунам присоединился жеребёнок буланой масти – я назвал его Акниет. Специалисты, хорошо разбирающиеся в лошадях, считают, что в будущем он сможет показать высокие результаты на международных соревнованиях. В конюшне Управления делами Президента также недавно появились арабские скакуны, подаренные государством Катар, - отметил Токаев.

Президент признался, что иногда он сам приходит и подкармливает лошадей.