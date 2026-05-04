04.05.2026, 09:03

Дом есть – прав нет: житель Мангистау столкнулся с «эффектом Долиной»

Лиана Рязанцева

Житель региона Владимир Дмитриев приобрёл дом, однако так и не смог в него въехать. Прежние владельцы не освобождают жильё, утверждая, что не получили оплату. Судебные разбирательства длятся уже восемь месяцев. Корреспондент Lada.kz разбирался в подробностях так называемого «эффекта Долиной».

Фото предоставил Владимир Дмитриев. Качество фотографии улучшего с помощью ИИ

Владимир Дмитриев рассказал, что ранее слышал громкую и абсурдную историю о так называемом «эффекте Долиной», когда продавец недвижимости после сделки через суд пытается признать её недействительной и вернуть имущество обратно. Тогда ему это казалось чем-то странным и невозможным.

Я тоже так думал. Пока сам не оказался в похожей ситуации. Я купил дом в Мунайлинском районе 26 августа 2025 года. Объявление нашёл в социальных сетях, приехал, посмотрел – всё устроило. Дальше всё сделали как положено, пошли с продавцом к нотариусу, обсудили условия, его супруга дала согласие, я оплатил дом. Нотариус всё разъяснила, мы подписали договор, никаких претензий друг к другу не было. После этого право собственности официально зарегистрировали. Я спокойно начал готовиться к переезду, как нормальный человек, который честно купил жильё. Но через месяц бывший хозяин присылает мне уведомление о расторжении договора – якобы я ему не заплатил. Да, звучит абсурдно, но это реальность. По сути, человек продаёт дом, а потом через суд пытается признать сделку недействительной и забрать всё обратно. В итоге я остаюсь без дома и без денег, - рассказал Владимир.

А дальше у Владимира начались судебные тяжбы за приобретённые им квадратные метры, которые продолжаются восемь месяцев.

Я, рассчитывая на защиту закона и право собственности, подаю в суд, чтобы выселить бывшего владельца из моего дома. И тут начинается самое странное. С октября 2025 года я просто хожу по судам области и не могу добиться решения. Сначала дело принял Мунайлинский районный суд, но потом по ходатайству ответчика его отправили в суд по делам несовершеннолетних. Так как у него дети. Я обжаловал это решение. Пока жалоба рассматривалась, этот суд всё равно начал принимать дело к производству, хотя по закону так нельзя, одно и то же дело не могут одновременно рассматривать разные суды. Я обращался к председателю суда, объяснял, что это нарушение, но мне ответили: «Дело пришло – будем рассматривать», - говорит мужчина.

Со слов Владимира, лишь через два месяца областной суд отменил это решение, после чего дело вновь вернули в Мунайлинский суд – уже другому судье. Параллельно суд по делам несовершеннолетних пытался назначить заседание.

Только 6 февраля 2026 года Мунайлинский суд наконец принял дело и назначил заседание на 20 апреля. Я постоянно звонил, уточнял – всё тянулось до конца марта. В конце марта прошло два заседания. В этот момент ответчик начал затягивать процесс и подал встречный иск – признать сделку недействительной. Хотя у него было полгода, чтобы сделать это раньше. Судья отказал ему, и я впервые почувствовал, что справедливость возможна. Но недолго. Ответчик подаёт ходатайство о приостановлении дела. Я объясняю, что оснований нет. Но суд всё равно приостанавливает процесс, указав причиной «смерть ответчика». Хотя все живы, - возмущается Владимир.

Не желая отступать, Владимир Дмитриев снова подал заявление в областной суд.

Параллельно ответчик подал отдельный иск, и теперь уже я выступаю в роли ответчика, доказывая законность сделки. И даже тут не обошлось без абсурда: заседание назначают на 1 мая – официальный праздничный выходной день. Но позже его все же перенесли. Сейчас я уже не пытаюсь выселить человека из своего дома, я защищаюсь, доказывая, что честно купил недвижимость. У меня есть все документы, договор оформлен у нотариуса, зарегистрирован, подписан добровольно, деньги переданы. Я решил обратиться в СМИ, чтобы придать огласку ситуации и получить помощь или хотя бы внимание к проблеме. Потому что сегодня это произошло со мной, а завтра может случиться с любым, - подчеркнул Владимир.

Журналист редакции связался с юристом, чтобы узнать, как такое вообще могло произойти и как себя обезопасить.

Юридический консультант Анжелика Евсюкова-Симонова подтвердила, что при заключении договора в деле Дмитриева нарушений допущено не было. Это подтверждает и сам оппонент. В суде также было отмечено, что форма и содержание договора соответствуют закону, и претензий к ним нет.

Прогноз один, в действиях Дмитриева отсутствуют нарушения закона, он является добросовестным приобретателем, который с 26 августа 2025 года не имеет возможности пользоваться, владеть и распоряжаться своим имуществом. При этом право собственности гарантировано Конституцией. Поскольку закон не запрещает обращаться в суд, каждый имеет на это право. Соответственно, существует риск на неопределённый срок остаться без возможности пользоваться своим имуществом. Суды могут длиться от двух месяцев до нескольких лет. И в этот период любой участник сделки оказывается в зоне риска, так как недобросовестная сторона может затягивать процесс, чтобы не освобождать имущество и не выселяться, - подчеркнула эксперт.

Юрист-консультант отметила, что в данном деле есть непонятные моменты в действиях судей, однако их нельзя назвать процессуальными ошибками или нарушением прав Дмитриева. Вместе с тем, по её словам, при более детальном рассмотрении остаются неясными мотивы и позиция судей по данному делу.

У нас существует судебная многолетняя практика рассмотрения дел о выселении, и она единообразна. Если у человека нет документов, подтверждающих право собственности на жильё, значит, он не может в нём проживать. На этом, по сути, всё, иных оснований нет. Как правило, споры о выселении не рассматриваются длительное время. Однако в деле Дмитриева используется всё возможное. Сначала было перенаправление дела в суд по делам несовершеннолетних, поскольку в деле фигурируют дети. Но при этом сами дети не являются собственниками жилья, из-за чего областной суд отменил это решение. Дело вернули на рассмотрение, но уже другому судье. Далее спор начался заново. В марте, чтобы затянуть процесс, оппонент подал встречный иск о признании сделки недействительной, с чем мы были не согласны, поскольку с октября 2025 года у него было достаточно времени для подачи такого иска. Суд принял нашу позицию и отказал в принятии иска. Однако на следующий день оппонент подал ходатайство о приостановлении рассмотрения дела, заявив о намерении подать отдельный иск о признании договора недействительным. Суд это ходатайство удовлетворил, хотя, по нашему мнению, юридических оснований для этого не было, - разъяснила Анжелика Евсюкова –Симонова.

В итоге, по словам эксперта, всё это привело к очередному обжалованию и потере времени.

Возникает закономерный вопрос: какие гарантии права собственности существуют, если человек приобрёл жильё в августе 2025 года, а к маю 2026 года до сих пор не может в нём проживать, - отметила сторона защиты.

Анжелика Евсюкова-Симонова дала несколько советов жителям региона о том, как избежать подобных ситуаций.

Я рекомендую фиксировать на видео весь процесс оформления сделки для последующего подтверждения своей правоты. Помимо договора купли-продажи, обязательно берите у продавца расписку о получении всей суммы денежных средств. Также целесообразно составлять отдельное соглашение, в котором будет предусмотрено, что в случае оспаривания сделки или возникновения спора со стороны продавца он обязуется выплатить покупателю определённую сумму. Причём сумму лучше указывать значительную, чтобы у продавца не возникало желания затягивать судебные разбирательства и продолжать пользоваться жильём, - рекомендует юрист.

Редакция продолжит следить за развитием дела.

Для справки

«Эффект Долиной». – это термин, возникший после истории с певицей Ларисой Долиной в 2024 году, означающий схему, при которой собственник продает квартиру, но затем через суд признает сделку недействительной, утверждая, что действовал под влиянием мошенников. Продавец возвращает недвижимость, а покупатель остается и без жилья, и без денег. 

Комментарии

2 комментарий(ев)
Банкир
Гуф, вразумительного ответа не будет.
04.05.2026, 17:41
GuF
Ну так и-и-и??? Какой посыл этой статьи? Государство нас не защищает?? Мы платим налоги, всяческие соцотчисления, на которые содержатся судебные системы и им подобные, а в итоге человек тратит время, ДЕНЬГИ и нервы, чтобы доказать, что он не верблюд?? Не чувствуется ли тут абсурдность??? Может, стоило бы отправить официальный запрос в эти инстанции, чтобы посмотреть на их "вразумительный ответ"?
04.05.2026, 04:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

