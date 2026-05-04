Цены на жилье упали в Актау

Общество 0 1 999 Лиана Рязанцева

В апреле впервые с начала года в Казахстане снизилась средняя цена на вторичном рынке жилья на 0.1%.  Актау попал в ТОП-3 городов с наиболее низкими ценами, передаёт Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото создано с помощью ИИ

Как показал мониторинг Krisha.kz, за месяц жильё подешевело в 10 городах из 18.

Сильнее всего:

  • в Актау: —2.1%;
  • Туркестане: —1.3%;
  • Уральске: —0.8%.

Отмечается, что снижение минимальное, но это первый разворот вниз, ранее рынок показывал рост в большинстве регионов. Даже в крупнейших городах есть небольшое снижение: в Алматы — на 0.4%, в Астане и Шымкенте: по —0.5%.

Самая высокая цена на квартиры традиционно в Алматы: 819.6 тыс. тг/кв. м. А самая низкая в Кызылорде: 270 тыс. тг/кв. м. Разница с Алматы в три раза. Несмотря на небольшое снижение в апреле, по сравнению с декабрём квартиры в среднем подорожали на 2.4%. Максимум — Кокшетау (+7.1%), Астана (+6.5%), Павлодар (+5.3%). В годовом выражении жильё тоже подорожало: в среднем по стране на 8.1%. Лидерами по росту остаются Астана (+17.7%), Кокшетау (+12%) и Караганда (+11.6%), - сообщает Krisha.kz.

Напомним, ранее в Бюро национальной статистики Казахстана предоставили данные об активности на рынке жилья за март, а также об изменении цен за квадратный метр в областном центре. 

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь