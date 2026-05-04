Цены на жилье упали в Актау

В апреле впервые с начала года в Казахстане снизилась средняя цена на вторичном рынке жилья на 0.1%. Актау попал в ТОП-3 городов с наиболее низкими ценами, передаёт Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото создано с помощью ИИ

Как показал мониторинг Krisha.kz, за месяц жильё подешевело в 10 городах из 18.

Сильнее всего:

в Актау: —2.1%;

Туркестане: —1.3%;

Уральске: —0.8%.

Отмечается, что снижение минимальное, но это первый разворот вниз, ранее рынок показывал рост в большинстве регионов. Даже в крупнейших городах есть небольшое снижение: в Алматы — на 0.4%, в Астане и Шымкенте: по —0.5%.

Самая высокая цена на квартиры традиционно в Алматы: 819.6 тыс. тг/кв. м. А самая низкая в Кызылорде: 270 тыс. тг/кв. м. Разница с Алматы в три раза. Несмотря на небольшое снижение в апреле, по сравнению с декабрём квартиры в среднем подорожали на 2.4%. Максимум — Кокшетау (+7.1%), Астана (+6.5%), Павлодар (+5.3%). В годовом выражении жильё тоже подорожало: в среднем по стране на 8.1%. Лидерами по росту остаются Астана (+17.7%), Кокшетау (+12%) и Караганда (+11.6%), - сообщает Krisha.kz.

