Когда в Актау запустят фонтаны

В акимате города рассказали редакции Lada.kz , сколько фонтанов функционирует в Актау и когда они будут запущены.

В городском акимате сообщили, что на балансе ведомства находятся три фонтана, расположенные на территории города.

Они находятся: в 26 микрорайоне - на территории областной мечети, в 19А микрорайоне - на территории областной библиотеки, а также в 4 микрорайоне - перед зданием городского акимата.

В настоящее время ведутся необходимые работы по их запуску. Согласно плану, до конца текущей недели будет запущен фонтан «Каравелла» в 4 микрорайоне. Остальные фонтаны планируется ввести в эксплуатацию в середине мая, - сообщили в ведомстве.

Напомним, в 2025 году в Актау заработал новый фонтан, так называемый «сухой» или пешеходный фонтан, расположенный в небольшом сквере в 10 микрорайоне, около памятника Кашагану.

В 2024 году всё лето фонтан «Каравелла» не работал - его ремонтировали.