В Актау расследуют дело против главы следственного суда - ждём комментарий

Департамент КНБ при содействии службы внутренней безопасности Верховного суда зарегистрировал уголовное дело в отношении председателя специализированного следственного суда Актау. Об этом в своем блоге со ссылкой на источники сообщил журналист Михаил Козачков, передаёт Lada.kz .

По данным источника, служитель Фемиды подозревается в незаконном санкционировании проведения негласных следственных действий из-за личных мотивов в отношении одного лица.

« Фигурант не задержан, он якобы на больничном. Также по делу проходят сотрудники полиции, проверяется информация об их причастности к незаконной прослушке того самого человека», - говорится в сообщении.

В пресс-службе мангистауского областного суда запрос Lada.kz проигнорировали. Издание ожидает комментарий от департамента полиции и КНБ РК.



