В Актау на ряде участков дорог изменили организацию дорожного движения

Городская администрация уведомляет жителей Актау об изменении организации дорожного движения на одном из перекрестков областного центра, передаёт Lada.kz .

Работы ведутся для предотвращения транспортных заторов на автомобильных дорогах.

Так, на автодороге между микрорайонами 28–29 и «Толкын» обновляется дорожная разметка, а на отдельных участках количество полос увеличивается с 6 до 7.

«Уважаемые жители и гости города! Просим внимательно ознакомиться с внесёнными изменениями в организацию дорожного движения и соблюдать осторожность при передвижении по дорогам», - призвали в акимате.

Ранее организация дорожного движения была оптимизирована в микрорайонах 12–16, 13–17 и 28А–29А.