В Актау на ряде участков дорог изменили организацию дорожного движения

Городская администрация уведомляет жителей Актау об изменении организации дорожного движения на одном из перекрестков областного центра, передаёт Lada.kz.
Работы ведутся для предотвращения транспортных заторов на автомобильных дорогах.
Так, на автодороге между микрорайонами 28–29 и «Толкын» обновляется дорожная разметка, а на отдельных участках количество полос увеличивается с 6 до 7.
«Уважаемые жители и гости города! Просим внимательно ознакомиться с внесёнными изменениями в организацию дорожного движения и соблюдать осторожность при передвижении по дорогам», - призвали в акимате.
Ранее организация дорожного движения была оптимизирована в микрорайонах 12–16, 13–17 и 28А–29А.
