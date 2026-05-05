Налоги на переводы: в департаменте госдоходов Мангистау дали разъяснения

С внедрением мониторинга денежных потоков казахстанцев в информационном поле возникло множество домыслов и слухов. У граждан часто появляются вопросы: в каких случаях сведения о таких переводах попадают в налоговые органы, облагаются ли они налогом и что делать, если пришло уведомление. Специалисты департамента государственных доходов Мангистауской области подготовили подробные разъяснения о мониторинге переводов и их налогообложении, передаёт Lada.kz .

В каких случаях банки передают сведения о мобильных переводах физических лиц в налоговые органы?

Согласно подпункту 24) пункта 2 статьи 55 Налогового кодекса РК банковские организации представляют сведения о сумме денег, поступивших на банковский счёт физического лица от иных физических лиц, при наличии признаков получения дохода от предпринимательской деятельности. Передача сведений осуществляется только при одновременном выполнении установленных критериев: физическое лицо в течение каждого из трёх последовательных календарных месяцев получает деньги от 100 и более разных лиц на банковский счёт, не предназначенный для предпринимательской деятельности, и итоговая сумма поступлений превышает 12-кратный размер минимальной заработной платы, такие сведения направляются банками второго уровня в органы государственных доходов.

Передаются ли сведения в налоговые органы, если физическое лицо зарегистрировано как индивидуальный предприниматель?

Сведения в органы государственных доходов передаются по всем физическим лицам, подпадающим под установленные критерии, независимо от наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это связано с тем, что при контроле учитываются денежные средства, поступившие на банковский счёт, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности.

Какие действия предпринимают органы государственных доходов после получения информации от банков?

После получения сведений от банков второго уровня органы государственных доходов осуществляют мероприятия в два этапа. Первый этап – информирование налогоплательщика о наличии признаков получения доходов.

Направляется извещение, которое носит уведомительный характер и не требует представления ответа.

Второй этап – контрольные меры.

В дальнейшем, при наличии оснований, органы государственных доходов проводят камеральный контроль в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом. В случае выявления расхождений налогоплательщику направляется уведомление. Исполнение уведомления осуществляется налогоплательщиком в течение 30 рабочих дней со дня, следующего за днём его вручения.

Какие действия должен предпринять налогоплательщик при получении уведомления по результатам камерального контроля?

Физическое лицо самостоятельно принимает решение о необходимости исполнении налоговых обязательств. В случае направления уведомления налогоплательщик обязан в установленный срок:

при согласии с выявленными расхождениями устранить нарушения путём представления налоговой отчётности;

при несогласии представить письменные пояснения с указанием причин расхождений, при необходимости с приложением подтверждающих документов.

В случае непредставления пояснений либо необходимости подтверждения достоверности представленных сведений налоговый орган вправе провести налоговую проверку.

Облагаются ли налогом мобильные переводы?

Налогообложению подлежат доходы физического лица. Если перевод является доходом (например, оплата за товар/услугу), он подлежит налогообложению. Сами переводы не являются объектом налогообложения.

В каких случаях деятельность по получению переводов может быть признана предпринимательской?

Предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, направленная на получение чистого дохода от реализации товаров, выполнения работ или оказания услуг. Если мобильные переводы носят систематический характер и связаны с оплатой товаров, работ или услуг, такие поступления могут быть признаны доходом от предпринимательской деятельности.

Какая ответственность за ведение деятельности без регистрации?

Занятие предпринимательской деятельностью без регистрации, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП. За повторное совершение в течение года после наложения административного взыскания, предусмотрен штраф на физических лиц в размере 30 МРП.

Как налоговыми органами осуществляется отбор переводов для анализа?

Отбор и определение соответствия установленным критериям осуществляется банками второго уровня. В случае одновременного выполнения критериев (получение средств от 100 и более разных лиц в течение трёх последовательных месяцев и сумма свыше 1 020 000 тенге) банки передают соответствующие сведения в органы государственных доходов.

Облагаются ли налогом переводы между родственниками?

Нет, не облагаются. В соответствии со статьёй 405 Налогового кодекса РК такие поступления не входят в перечень доходов, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно.

Что если деньги переводят на день рождения, свадьбу, подарок? Родители собирают деньги в школу или детский сад?

Такие переводы являются дарением и носят личный характер.

Они не относятся к доходам, подлежащим налогообложению.

Нужно ли декларировать личные переводы?

Личные переводы не относятся к доходам, подлежащим налогообложению физическим лицом самостоятельно.

Будут ли автоматически начислены налоги?

Нет. Налоговые органы проводят анализ и при наличии оснований направляют в соответствии со статьей 137 Налогового кодекса РК уведомление в рамках камерального контроля.

Можно ли использовать личный счет для бизнеса?

Нет. Законом установлена обязанность индивидуальных предпринимателей открывать расчетные счета в банках для ведения деятельности. Кроме того, любые денежные расчеты за товары и услуги (наличными, картой или мобильным переводом) должны проводиться с обязательным применением контрольно-кассовых машин либо специального мобильного приложения. В случае неприменения ККМ предусмотрена административная ответственность от предупреждения до 15 МРП при повторном нарушении.

Если мне на постоянной основе поступают деньги от детей, братьев или сестер, будут ли они облагаться налогом?

Нет, такие поступления не подлежат налогообложению, поскольку носят личный (семейный) характер и не являются доходом от предпринимательской деятельности. При этом при проведении анализа одним из критериев отбора является поступление денежных средств от ста и более разных лиц.

Таким образом, переводы от членов семьи (ограниченного круга лиц) не подпадают под указанные критерии и не рассматриваются как предпринимательский доход.

Если по результатам анализа мобильных переводов мне будет направлено уведомление, куда оно поступит?

Уведомление направляется в личный кабинет налогоплательщика. Кроме того, в E-gov направляется оповещение о направлении в личный кабинет налогоплательщика уведомления о результатах камерального контроля.

При поступлении уведомления нужно ли обращаться в налоговые органы лично?

Нет, личное посещение не требуется. Ответ на уведомление может быть представлен в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Ответ подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) и имеет юридическую силу.

Каков срок исполнения уведомления?

Срок исполнения уведомления составляет 30 рабочих дней. В течение указанного срока налогоплательщик должен представить пояснение, либо представить налоговую отчетность (декларацию) при наличии соответствующих обязательств.