Сколько стоит шашлык из баранины и говядины в Актау

В Казахстане наконец начался сезон шашлыков, и аналитики подсчитали, сколько денег требуется для покупки минимального набора продуктов для любимого многими казахстанцами блюда. В Актау шашлык из баранины оказался дороже, чем в других городах, передаёт Lada.kz со ссылкой на Ranking.kz .

Рецептов приготовления шашлыка множество, однако для удобства был рассчитан классический вариант двух видов мяса (говядина и баранина) с минимально возможным набором продуктов. В корзину для приготовления шашлыка вошли 2 кг мяса, 1 кг репчатого лука и 1 кг обычной соли (добавляется по вкусу).

Средняя стоимость набора для шашлыка из баранины в конце апреля составила 8,3 тысячи тенге. Самая высокая цена зафиксирована в Актау - 9,1 тысячи тенге. Следом идёт Алматы (9 тысяч тенге). Самая низкая стоимость набора ингредиентов для шашлыка из баранины отмечена в Уральске - 6,6 тысячи тенге.

Разрыв между городами с самым дорогим и самым дешёвым набором продуктов для шашлыка из баранины превысил 27%, что говорит о значительном дисбалансе цен на мясо мелкого рогатого скота в разных регионах страны.

Шашлык из говядины обходился жителям крупных городов в среднем в 10,1 тысячи тенге. Больше всего за такую корзину продуктов приходилось платить жителям Астаны - 12,2 тысячи тенге. Наиболее доступные цены зафиксированы в Павлодаре - 8,7 тысячи тенге. В Актау это удовольствие обойдётся в 9,8 тысячи тенге.

«Установление таких ценников на мясо - результат серьёзного удорожания мясных продуктов именно за прошедший год. Сравнивая весенние индексы потребительских цен на баранину и говядину за последние несколько лет, можно отметить, что так заметно, как в текущем году, эти продукты не дорожали. По данным БНС, в марте 2026-го индекс потребительских цен на баранину составил 124,5%, на говядину - 121,7%», - сообщает ranking.kz.

