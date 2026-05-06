Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Сколько стоит шашлык из баранины и говядины в Актау

Общество 0 3 083 Ольга Максимова

В Казахстане наконец начался сезон шашлыков, и аналитики подсчитали, сколько денег требуется для покупки минимального набора продуктов для любимого многими казахстанцами блюда. В Актау шашлык из баранины оказался дороже, чем в других городах, передаёт Lada.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Иллюстративное фото: envato.com

Рецептов приготовления шашлыка множество, однако для удобства был рассчитан классический вариант двух видов мяса (говядина и баранина) с минимально возможным набором продуктов. В корзину для приготовления шашлыка вошли 2 кг мяса, 1 кг репчатого лука и 1 кг обычной соли (добавляется по вкусу).

Средняя стоимость набора для шашлыка из баранины в конце апреля составила 8,3 тысячи тенге. Самая высокая цена зафиксирована в Актау - 9,1 тысячи тенге. Следом идёт Алматы (9 тысяч тенге). Самая низкая стоимость набора ингредиентов для шашлыка из баранины отмечена в Уральске - 6,6 тысячи тенге.

Разрыв между городами с самым дорогим и самым дешёвым набором продуктов для шашлыка из баранины превысил 27%, что говорит о значительном дисбалансе цен на мясо мелкого рогатого скота в разных регионах страны.

Шашлык из говядины обходился жителям крупных городов в среднем в 10,1 тысячи тенге. Больше всего за такую корзину продуктов приходилось платить жителям Астаны - 12,2 тысячи тенге. Наиболее доступные цены зафиксированы в Павлодаре - 8,7 тысячи тенге. В Актау это удовольствие обойдётся в 9,8 тысячи тенге.

«Установление таких ценников на мясо - результат серьёзного удорожания мясных продуктов именно за прошедший год. Сравнивая весенние индексы потребительских цен на баранину и говядину за последние несколько лет, можно отметить, что так заметно, как в текущем году, эти продукты не дорожали. По данным БНС, в марте 2026-го индекс потребительских цен на баранину составил 124,5%, на говядину - 121,7%», - сообщает ranking.kz.

Напомним, ДЧС Мангистауской области напомнили о правилах разведения огня для мангала.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь