У мемориала в Актау выбросили цветы, возложенные ко Дню Победы

В социальных сетях появилось фото и обращение от местных жителей, возмущенных ситуацией у мемориала «Вечный огонь». На кадрах видно, как возложенные ко Дню Победы живые цветы оказались выброшены в мусорные контейнеры, сообщает Lada.kz .

Пользователи массово выражают недовольство произошедшим, считая это проявлением неуважения к памяти ветеранов Великой Отечественной войны и погибших героев.

«Кто и зачем это сделал? Что хотели показать таким жестом неуважения к памяти ветеранов и героев? Без памяти о прошлом нет настоящего и будущего», — говорится в одном из обращений.

Одни пользователи пишут, что цветы были возложены школьниками, воспитанниками детских садов и жителями города в преддверии 9 Мая.

Некоторые комментаторы предположили, что цветы могли убрать коммунальные службы или подрядные организации. Другие призвали проверить записи с камер видеонаблюдения и установить виновных.

Другие же резко осудили произошедшее: «Это просто ужас. Нет слов», «Позор! Нет ничего святого», «Посмотреть по камерам и наказать», «Разве нельзя было убрать после праздников?».

При этом часть горожан предположила, что произошедшее может быть провокацией либо следствием несогласованных действий коммунальных служб.