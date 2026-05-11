Ребёнок управлял внедорожником: полиция наказала отца в Жанаозене

Кадр видео

Как сообщили в департаменте полиции региона, во время мониторинга соцсетей была обнаружена видеозапись, на которой ребенок находится за рулем автомобиля в присутствии отца. Была установлена личность владельца автомобиля.

Выяснилось, что мужчина сознательно передал управление транспортом своему несовершеннолетнему сыну 2014 года рождения, не имеющему водительских прав.

В отношении отца составлен протокол по части 5 статье 612 КоАП РК за передачу управления лицу, не имеющему права управления транспортным средством. Это влечет штраф в размере 50 МРП (216 250 тенге). Также его привлекли к ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности согласно статье 593 КоАП РК. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, то есть 21 625 тенге.

Автомобиль был отправлен на штрафстоянку.

Подобные действия, как отметили в полиции, представляют серьезную угрозу безопасности дорожного движения и могут привести к трагическим последствиям.

Правоохранители напомнили родителям, что управление автомобилем требует не только навыков, но и высокой ответственности, а передача руля детям является нарушением закона и ставит под угрозу жизнь окружающих.