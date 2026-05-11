Инклюзия в действии: в Актау родители с особыми детьми приняли участие в полумарафоне

Особые дети вместе с родителями приняли участие в забеге на дистанцию в 3 километра в полумарафоне «Aktau Half-Marathon 2026». Впечатлениями поделилась руководитель Союза родителей особенных детей Рыс Усербаева, передает Lada.kz .

Фото: @caspianmarathon / Instagram

Вчера, 10 мая, в Актау прошёл масштабный весенний полумарафон «Aktau Half-Marathon 2026», который объединил тысячи участников, сторонников здорового образа жизни и любителей спорта.

В мероприятии также приняли участие инклюзивные дети вместе со своими родителями.

Руководитель Союза родителей особенных детей Рыс Усербаева рассказала, что в этом году участие приняли 50 детей.

Основная цель нашего участия в этом марафоне – это развитие инклюзии, а именно развитие спорта в рамках инклюзии. Лично я вместе со своим ребенком принимаю участие в марафоне уже на протяжении четырех лет. Все прошло на очень высоком уровне. Выражаем огромную благодарность организаторам марафона за то, что поддержали нас. Детей зарегистрировали бесплатно, дали возможность пробежать вместе с родителями. Это дало ребятам огромную веру в себя, силу и бодрость духа. Еще раз большое спасибо за организацию и за подарки, которые вручили детям. Надеюсь, это не последний наш марафон, мы и дальше будем принимать участие, - сказала она.

Особые дети вместе с родителями преодолели дистанцию в 3 километра. Ограничений для участников не было – в забеге также приняли участие дети в инвалидных колясках, что свидетельствует о доступности и инклюзивности мероприятия.