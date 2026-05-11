Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Инклюзия в действии: в Актау родители с особыми детьми приняли участие в полумарафоне

Лиана Рязанцева

Особые дети вместе с родителями приняли участие в забеге на дистанцию в 3 километра в полумарафоне «Aktau Half-Marathon 2026». Впечатлениями поделилась руководитель Союза родителей особенных детей Рыс Усербаева, передает Lada.kz.

Фото: @caspianmarathon / Instagram

Вчера, 10 мая, в Актау прошёл масштабный весенний полумарафон «Aktau Half-Marathon 2026», который объединил тысячи участников, сторонников здорового образа жизни и любителей спорта.

В мероприятии также приняли участие инклюзивные дети вместе со своими родителями.

Руководитель Союза родителей особенных детей Рыс Усербаева рассказала, что в этом году участие приняли 50 детей.

Основная цель нашего участия в этом марафоне – это развитие инклюзии, а именно развитие спорта в рамках инклюзии. Лично я вместе со своим ребенком принимаю участие в марафоне уже на протяжении четырех лет. Все прошло на очень высоком уровне. Выражаем огромную благодарность организаторам марафона за то, что поддержали нас. Детей зарегистрировали бесплатно, дали возможность пробежать вместе с родителями. Это дало ребятам огромную веру в себя, силу и бодрость духа. Еще раз большое спасибо за организацию и за подарки, которые вручили детям. Надеюсь, это не последний наш марафон, мы и дальше будем принимать участие, - сказала она.

Особые дети вместе с родителями преодолели дистанцию в 3 километра. Ограничений для участников не было – в забеге также приняли участие дети в инвалидных колясках, что свидетельствует о доступности и инклюзивности мероприятия.

Лично я участвовала в марафоне в качестве сопровождающей ребёнка вместо его пожилых родителей. Это был день силы, поддержки, улыбок и настоящего единства. Я видела горящие от радости глаза детей, их вдохновение и боевой дух. Спасибо организаторам за прекрасное мероприятие, тёплую атмосферу и возможность подарить детям и семьям такой активный и вдохновляющий день, - отметила участница забега.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь