Не Алматы и не Астана: Мангистау стал самым автомобилизированным регионом Казахстана

Аналитики выяснили, в каких регионах Казахстана жители лучше всего обеспечены автомобилями. Лидером стала Мангистауская область, передаёт Lada.kz со ссылкой на Ranking.kz.

По мнению аналитиков, личный автомобиль уже давно перестал быть предметом роскоши и превратился в неотъемлемую часть повседневной жизни миллионов людей. Именно поэтому уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями считается одним из важнейших показателей автомобилизации страны. Он отражает не только масштабы автопарка, но и доступность транспорта для населения, уровень благосостояния граждан, а также особенности социально-экономического развития регионов.

Согласно обновлённым данным на 2026 год, уровень обеспеченности домашних хозяйств легковыми автомобилями в РК достиг 34,8%. За год показатель вырос до 34,8% с 33,7%, увеличившись на 1,1 процентного пункта. В региональном разрезе наибольший уровень обеспеченности автомобилями зафиксирован в Мангистауской области: 59,6%. На втором и третьем местах расположились Жетысуская и Туркестанская области: 56,2% и 45,4% соответственно, - сообщают аналитики.

В число лидеров также вошли Улытауская (42,5%), Кызылординская и Абайская (по 40,1%) области.

Всего выше среднереспубликанского уровня оказались 10 из 20 регионов страны.

Самые низкие показатели обеспеченности автомобилями, по данным экспертов, наблюдаются в мегаполисах — Шымкенте (26,3%), Алматы (27,6%) и Астане (27,7%).

Одним из возможных объяснений сравнительно низких показателей в крупнейших городах может быть более развитая система общественного транспорта, которая снижает потребность в личном автомобиле. При этом важно учитывать, что приведённые данные основаны на выборочном обследовании бюджетов 11 972 домашних хозяйств с последующим распространением результатов на генеральную совокупность по стране и регионам за 2026 год, - отмечают аналитики.

Также эксперты подчеркнули, что данный показатель не отражает:

возраст автопарка;

техническое состояние автомобилей;

интенсивность их использования;

экологичность транспорта;

качество дорожной инфраструктуры.