Не Алматы и не Астана: Мангистау стал самым автомобилизированным регионом Казахстана

Аналитики выяснили, в каких регионах Казахстана жители лучше всего обеспечены автомобилями. Лидером стала Мангистауская область, передаёт Lada.kz со ссылкой на Ranking.kz.
По мнению аналитиков, личный автомобиль уже давно перестал быть предметом роскоши и превратился в неотъемлемую часть повседневной жизни миллионов людей. Именно поэтому уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями считается одним из важнейших показателей автомобилизации страны. Он отражает не только масштабы автопарка, но и доступность транспорта для населения, уровень благосостояния граждан, а также особенности социально-экономического развития регионов.
Согласно обновлённым данным на 2026 год, уровень обеспеченности домашних хозяйств легковыми автомобилями в РК достиг 34,8%. За год показатель вырос до 34,8% с 33,7%, увеличившись на 1,1 процентного пункта. В региональном разрезе наибольший уровень обеспеченности автомобилями зафиксирован в Мангистауской области: 59,6%. На втором и третьем местах расположились Жетысуская и Туркестанская области: 56,2% и 45,4% соответственно, - сообщают аналитики.
В число лидеров также вошли Улытауская (42,5%), Кызылординская и Абайская (по 40,1%) области.
Всего выше среднереспубликанского уровня оказались 10 из 20 регионов страны.
Самые низкие показатели обеспеченности автомобилями, по данным экспертов, наблюдаются в мегаполисах — Шымкенте (26,3%), Алматы (27,6%) и Астане (27,7%).
Одним из возможных объяснений сравнительно низких показателей в крупнейших городах может быть более развитая система общественного транспорта, которая снижает потребность в личном автомобиле. При этом важно учитывать, что приведённые данные основаны на выборочном обследовании бюджетов 11 972 домашних хозяйств с последующим распространением результатов на генеральную совокупность по стране и регионам за 2026 год, - отмечают аналитики.
Также эксперты подчеркнули, что данный показатель не отражает:
Примечательно, что обеспеченность легковыми автомобилями в сельской местности выше, чем в городской: 45% против 30,6%. Наибольшие показатели в сельской местности отмечены в Мангистауской (73,2%), Улытауской (59,4%) и Жетысуской (55,8%) областях. В городской местности лидеры всё те же, однако распределение мест отличается. Первую строчку занимает Жетысуская область: 56,6%. Далее следуют Мангистауская (49,1%) и Улытауская (39,1%) области. Таким образом, несмотря на общий рост обеспеченности автомобилями, региональная картина остаётся неоднородной. Если в отдельных областях личный автомобиль уже есть более чем у половины домохозяйств, то в крупнейших городах страны этот показатель заметно ниже. Подобные различия отражают не только уровень доходов населения, но и особенности расселения, развития общественного транспорта и образа жизни в разных регионах Казахстана, - подытожили аналитики.
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