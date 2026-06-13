Мангистау стал лидером по уровню безработицы среди женщин в Казахстане

В Мангистауской области наиболее остро проявляется проблема безработицы в сравнении с другими регионами страны. Аналитики EnergyProm.kz разобрали, что может являться причиной сложившейся ситуации в регионе, передает Lada.kz .

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По данным аналитиков, несмотря на постепенное снижение уровня безработицы в Казахстане, ситуация на рынке труда остаётся неоднородной, а отдельные регионы продолжают заметно отставать от среднереспубликанских показателей.

Мангистауская область заняла первое место в Казахстане по уровню безработицы – показатель составил 5% при среднереспубликанском уровне 4,5%. В абсолютных цифрах число безработных достигло 20 тысяч человек. Для сравнения, в Атырауской и Павлодарской областях уровень безработицы составил 4,9%, а в большинстве регионов страны он не превышал 4,6%. Самый низкий показатель зафиксирован в Карагандинской области – 4%.

Однако самая важная особенность Мангистауской области – ситуация с женской занятостью. Уровень безработицы среди мужчин там составляет всего 2%, тогда как среди женщин он достигает 8,4%. Это самый высокий показатель в стране, значительно превышающий среднереспубликанский уровень в 5%. Разрыв между мужской и женской безработицей составляет сразу 6,4 процентного пункта – такого дисбаланса нет ни в одном другом регионе Казахстана, - говорится в ответе аналитиков.

Структура безработицы в регионе также указывает на существенные проблемы на рынке труда. Из 20 тысяч безработных жителей области около 6,9 тысячи не работают из-за необходимости ведения домашнего хозяйства. Ещё 3 тысячи человек называют причиной незанятости семейные и личные обстоятельства.

Таким образом, почти 10 тысяч человек – примерно половина всех безработных в регионе – указывают в качестве причины незанятости ведение домашнего хозяйства либо семейные и личные обстоятельства.

При этом 2,7 тыс. человек прямо назвали невозможность найти работу как основную причину незанятости. Кроме того, 3,6 тыс. жителей региона потеряли работу в результате сокращения штата, ликвидации организаций или окончания срока трудового договора. Ещё почти 1,2 тыс. человек не смогли трудоустроиться после окончания учебного заведения. Такая структура безработицы свидетельствует не только о дефиците рабочих мест, но и о серьёзных барьерах для вовлечения населения – прежде всего женщин и молодёжи – в экономическую деятельность, - отмечают аналитики.

Отмечается, что одной из причин сложившейся ситуации может быть ограниченное количество вакансий. По данным портала Enbek, в июне текущего года в Мангистауской области было размещено всего 658 вакансий, что составило лишь 1,2% от общего числа предложений по стране. Меньше вакансий зафиксировано только в Кызылординской области.

При этом в регионах с более благополучной ситуацией на рынке труда количество предложений было значительно выше: в Карагандинской области – 2,8 тыс. вакансий, в Восточно-Казахстанской – 2,6 тыс., в Костанайской – 2,2 тыс.

Структура вакансий также свидетельствует о слабой диверсификации экономики региона. Наибольшее количество предложений пришлось на сферу образования и воспитания (93 вакансии), сектор медицины и фармацевтики (77 вакансий), а также сегмент неквалифицированного труда (52 вакансии). В производственной сфере было открыто лишь 39 вакансий, в отрасли финансов и бухгалтерского учёта – 30, в государственном секторе – 26, в сфере транспорта и логистики – 24. Особенно показательно, что на нефтегазовую отрасль, которая является основой экономики региона, пришлось всего 20 вакансий. В сфере IT и телекоммуникаций насчитывалось лишь 6 вакансий, в юриспруденции и туризме – по 3. Для одного из самых экономически значимых и богатых природными ресурсами регионов страны такая структура рынка труда выглядит крайне ограниченной, - сообщается на портале EnergyProm.kz.

Схожую картину демонстрируют данные крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter. По итогам первого квартала 2026 года на Актау приходилось лишь 1,5% всех размещённых вакансий в стране. При этом их количество за год сократилось на 10,9%.

Для сравнения: на Алматы пришлось 40% всех вакансий, на Астану – 22,7%, на Караганду – более 5%. Это свидетельствует о низкой активности работодателей и ограниченном создании новых рабочих мест в регионе.