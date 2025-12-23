Мангистауская область вошла в тройку лидеров по приёму иностранных туристов

Согласно статистическим данным, за 9 месяцев 2025 года регион посетили более 350 тысяч туристов, объём оказанных услуг составил около 17,2 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 13%. По приёму иностранных туристов Мангистауская область заняла 3-е место в республике. Об этом сообщил аким региона Нурдаулет Килыбай на брифинге в СЦК, передаёт пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

В регионе на 2025–2029 годы планируется реализация 17 туристических инвестиционных проектов общей стоимостью 198 млрд тенге. В результате будет создано более 800 новых рабочих мест. Кроме того, в этом году были введены в эксплуатацию 4 проекта: апартаменты «Omir Apartments» (2-й этап), гостиничные комплексы «Wyndham Garden Aktau» и «Shahristan», а также реконструкция гостиницы «Достар».

Помимо этого ведётся строительство санаторно-курортного комплекса с термальными водами, а для развития детского отдыха на побережье Каспийского моря открыт многофункциональный центр «Aqqu Resort & Camp». Также завершено строительство визит-центра в урочище Бозжыра, который будет запущен в предстоящем туристическом сезоне.

«В регионе реализуется комплексный план по развитию туризма. Проводится модернизация железнодорожных вокзалов Мангистау, Шетпе и Бейнеу, а также начато строительство нового аэропорта в Кендирли. Эта инфраструктура выведет отрасль на новый уровень», — отметил Нурдаулет Килыбай.



