«Меня просто нигде нет»: сирота из Актау потерял 15-летнюю очередь на жилье

Житель Актау Юрий Житников, который с 2011 года состоял в очереди на жилье как ребенок-сирота, неожиданно не нашёл себя в новой системе учета. При этом акимат подтверждает, что он был поставлен в очередь, а Отбасы банк сообщает об отсутствии сведений. Теперь мужчина пытается восстановить свои права через суд, сообщает Lada.kz.

Фото из личного архива семьи Юрия Житникова

История началась после смерти матери в 2011 году. Тогда бабушка оформила опеку над двумя несовершеннолетними детьми и поставила их в очередь на получение жилья по категории детей-сирот.

Весной этого года младшей сестре Юрия позвонили из акимата и сообщили, что она может подавать документы на получение арендного жилья от государства, которое можно снимать по льготной цене и приватизировать, выкупив по остаточной стоимости, через пять лет.

Сам Юрий в списках очередников себя не обнаружил.

«Мы стояли в очереди вместе. Когда сестру пригласили получать квартиру, оказалось, что меня просто нигде нет», — рассказывает мужчина.

Юрий обратился в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау. В официальном ответе чиновники подтвердили, что он действительно состоит в очереди вместе с сестрой с 9 июня 2011 года.

Однако в АО «Отбасы банк», куда с 2025 года были переданы функции ведения жилищной очереди, сообщили обратное. В официальном письме банка говорится, что при миграции данных в новую электронную систему сведения о Юрии Житникове отсутствуют.

В банке рекомендовали обратиться в акимат для выяснения причин исчезновения информации либо защищать свои права в судебном порядке.

После повторного обращения в городской акимат чиновники вновь подтвердили, что Юрий действительно состоял в очереди как ребенок-сирота, однако теперь для восстановления права ему рекомендовали обращаться уже в суд.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: один государственный орган подтверждает, что человек стоял в очереди, другой сообщает, что сведений о нем не существует.

Сам Юрий сегодня уже не подросток. Ему 27 лет, он женат, воспитывает двоих маленьких детей и снимает жилье.

Кроме того, у мужчины диагностирована нейросенсорная тугоухость III степени. По его словам, заболевание прогрессирует, и врачи предупреждают, что при дальнейшем ухудшении слуха может быть установлена инвалидность.

Несмотря на жизненные обстоятельства, Юрий намерен добиваться восстановления своих прав. Однако самостоятельно вести административный судебный процесс ему крайне сложно.

Lada.kz обращается к юридическому сообществу Мангистауской области. Возможно, среди наших читателей найдется адвокат или юрист, готовый помочь молодому человеку безвозмездно или на льготных условиях восстановить свое право на жилье, которое, судя по официальным ответам государственных органов, у него было.

Как проверить, не исчезли ли ваши данные из очереди на жилье

История Юрия показывает, что после передачи очереди от акиматов в Отбасы банк стоит убедиться, что ваши сведения корректно перенесены в новую систему. Что рекомендуется сделать (инструкция по материалам сайта gov.kz):

Проверьте себя в системе «Центр обеспечения жильем»

Авторизуйтесь на портале orken.otbasybank.kz с помощью ЭЦП и убедитесь, что ваши данные отображаются в личном кабинете. Через этот портал сейчас ведется единый учет нуждающихся в жилье.

Пройдите инвентаризацию. Со 2 марта 2026 года для очередников проводится обязательная инвентаризация. Если ее не пройти, можно не получить уведомление о распределении жилья, даже если очередь сохранена.

Если данных нет — запросите официальный ответ. Обратитесь в Отбасы банк и в акимат, где вы ранее состояли на учете, чтобы получить письменные разъяснения о статусе вашей очереди.

Сохраняйте все документы. Ответы госорганов, архивные справки, уведомления и копии обращений могут стать ключевыми доказательствами, если вопрос придется решать в суде.

При необходимости обращайтесь в административный суд. Если государственные органы подтверждают, что вы ранее состояли в очереди, но ваши данные отсутствуют в новой системе и вопрос не удается решить административно, законодательство позволяет защищать свои права в судебном порядке.

Справочно:

Инвентаризация — это не повторная постановка в очередь и не подача новых документов. Это проверка, что человек по-прежнему имеет право состоять в очереди на жилье и что сведения о нем в государственной базе актуальны. С 2 марта 2026 года пройти эту процедуру должны все очередники, иначе Отбасы банк не сможет распределить им жилье или предоставить льготный заем, хотя из самой очереди человека не исключат.

Как пройти инвентаризацию

Зайдите на портал orken.otbasybank.kz.

Авторизуйтесь с помощью ЭЦП.

Откройте личный кабинет.

Перейдите во вкладку «Инвентаризация».

Подпишите согласие на обработку персональных данных.

Нажмите «Инициировать инвентаризацию».

Если вы состоите в очереди вместе с членами семьи, каждому из них также необходимо отдельно авторизоваться и подтвердить согласие на обработку персональных данных. После этого можно отслеживать статус проверки в личном кабинете.

Во время инвентаризации Отбасы банк сверяет через государственные базы: