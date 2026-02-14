Очередь на жильё исчезла: сироты более 10 лет ждут квартиру в Актау

Брат с сестрой - Виктор и Виктория Шешеневы, состоящие в очереди на жилье как сироты с 2013 года, заявили, что больше не могут узнать свой номер очередности, и не понимают, как теперь отслеживать свое положение, передает корреспондент Lada.kz .

Фото: pixabay.com

В редакцию обратились Виктория Шешенева и Виктор Шешенев. По их словам, они состоят в очереди на получение жилья как дети-сироты с 2013 года.

Ранее, как рассказала девушка, они проверяли свое место в очереди через сайт кезекте.kz. Сейчас эта функция, по их словам, недоступна.

Раньше мы смотрели нашу очередь через кезекте.kz. Теперь там этой функции нет. Мы не можем посмотреть, какие мы по счету, - рассказала Виктория.

Они обращались в Отбасы банк. Им направляли ссылку для проверки данных, однако там указаны только дата постановки на учет и категория «сироты». Номер очереди отсутствует.

Виктория также лично обращалась в Отбасы банк, однако, по ее словам, там сообщили, что информации о сроках и порядке отображения очереди нет.

Корреспондент обратился за разъяснениями в городской акимат. Там сообщили, что в связи с внесением изменений в Закон РК «О жилищных отношениях» функции постановки граждан на жилищный учет и распределения жилья с мая 2025 года переданы в жилищный строительный сберегательный банк, обладающий статусом национального института развития.

Для получения разъяснительной консультации по жилищным вопросам гражданам рекомендовано обращаться в «Центр обеспечения жилищем» АО «Отбасы банк».

В АО «Отбасы банк» пояснили, что на сегодняшний день номера очереди не формируются.

Ранее очередность вел городской акимат, и учитывались все категории. Сейчас в наш банк передана общая база данных, и учет ведется по дате постановки на учет, - объяснили в Отбасы банке.

Также в банке отметили, что в соответствии с законодательством при распределении жилья в первую очередь квартиры будут предоставляться детям-сиротам.

Для получения дополнительной информации Виктории и Виктору рекомендовали прийти в Отбасы банк для консультации. Встреча запланирована на понедельник, 16 февраля.

Напомним, в Казахстане признали ошибки и переписали правила распределения жилья после жалоб граждан.