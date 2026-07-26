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26.07.2026, 14:02

Ремонт или съемки фильма? Скопление техники заметили на Скальной тропе

Общество 0 3 999 Ольга Максимова

В пещере на Скальной тропе развернули съемочную площадку для фильма «Доспехи Бога: Ультиматум». Ранее власти сообщали, что участок перекрыт для проведения ремонта, передает Lada.kz.

Фото жителя Актау
Фото жителя Актау

Грот на Скальной тропе, который в народе именуют пещерой, этим летом стал объектом частых обсуждений горожан. В начале июля жители Актау сообщили, что популярную локацию перекрыли ограждением.

Тогда акимат Актау прокомментировал, что текущее состояние пещеры требует проведения дополнительных исследований для принятия решения о дальнейшей судьбе объекта.

Накануне стало известно, что участок Скальной тропы перекроют – с 26 по 29 июля он будет недоступен для прохода.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ и вводится исключительно в целях обеспечения безопасности жителей и гостей города, - сообщили в городской администрации.

Тем временем в народе на протяжении нескольких недель циркулируют слухи о проведении съемок в указанном месте. Акимат никак не комментировал эти сообщения, ограничиваясь короткой информации о ремонте.

Сегодня, 26 июля, стало понятно, что участок тропы стал частью творческого процесса.

Жители Актау запечатлели кинооборудование и съёмочную группу у грота.

Напомним, в Мангистауской области проходят съемки фильма «Доспехи Бога: Ультиматум» – новой части легендарной франшизы с Джеки Чаном. Актер прибыл в Актау 13 июля.

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