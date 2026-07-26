Вертолеты над побережьем Актау: горожане связывают это со съемками фильма с Джеки Чаном

Жители Актау сообщили о вертолетах, которые пролетали вдоль береговой линии города. Официальных комментариев по поводу происходящего нет, а в ДЧС Мангистауской области заявили, что не располагают информацией о полетах, хоть ливреи указывают на принадлежность к их ведомству, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео улучшен с помощью ИИ

Кадры с вертолетами жители начали распространять в социальных сетях. Очевидцы предполагают, что воздушная техника может быть задействована в съемках фильма с участием голливудского актера Джеки Чана.

Напомним, ранее в Актау для проведения съемочных работ временно ограничили доступ к участку Скальной тропы в районе пещеры. Кроме того, в социальных сетях уже появлялись видео с Джеки Чаном и участниками съемочной группы, которые отдыхали в неформальной обстановке в Актау.

Официально информация о том, связаны ли замеченные вертолеты с кинопроизводством, пока не подтверждена.