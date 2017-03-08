Группа «Baccara» поздравила женщин Актау с 8 Марта

Фото Рашида Исмагилова
lada.kz: Мария, расскажите о том, как вы стали популярны?
Мария: Мы работали в городе Фуэртовентура, в Испании. Давали выступления, но не как группа Baccara. В самом начале мы называли себя «Venus». Однажды генеральный директор звукозаписывающей студии «RCA» Леон Дид обратил на нас внимание во время выступления в Германии. Это было совпадением, что он отдыхал в том же пятизвёздочном отеле, где мы давали концерт. Он подошел к нам после шоу и сказал: «Ваше выступление было фантастическим, у вас есть звукозаписывающая компания?». Мы ответили, что нет. После этого мы полетели в Гамбург, записали хит «Yes, sir. I can boogie» и выпустили более 20 миллионов записей.
lada.kz: Сразу ли вы поверили в себя и свои силы?
Мария: Нет, нет и нет. Мы не могли в это поверить, знаете ли. Мы не могли поверить, что мы нравимся людям, что мы занимаем первые места во всех чартах мира. Это было невероятно.
lada.kz: Почему изменился первоначальный состав группы?
Мария: Это случилось, потому что Мэйт Матеус, моя бывшая партнёрша, захотела петь отдельно. Она была уверена, что сможет выступать одна. После этого мы расстались. Мы выступали вместе только пять лет.
lada.kz: Первые ваши выступления происходили в ночных клубах. Как вы себя чувствовали в такой аудитории?
Мария: Тогда это называлось дискотеками. Мы были очень молоды и это было фантастически. Мы получили огромный опыт благодаря тем выступлениям, потому что люди очень любили нас. Они пели и танцевали вместе с нами. Это было удивительно.
lada.kz: Продолжаете ли вы работать с продюсером, которого зовут Гольф Соя?
Мария: Нет, к сожалению. Он живёт в Канаде и мы с ним проработали некоторое время. Это очень талантливый человек.
lada.kz: Какова была реакция публики, когда вы выступали в СССР?
Мария: В первый раз мы приехали в Советский Союз в 1988. Публика была отменная. Во время одного из концертов что-то случилось с отоплением, но это нас не остановило. Мы пели при морозе -37 градусов. Холод нам не помешал. Пели в сопровождении оркестра. Фантастически.
lada.kz: Когда и как Кристина попала в группу?
Кристина: Семь лет назад, в 2010 году. Но впервые мы встретились в 1993 году. Спустя много лет мы вышли на контакт друг с другом и продолжили работать вместе.
lada.kz: Общаетесь ли вы сейчас с Мэйт Матеус?
Мария: Нет, потому что мы расстались не очень хорошо. Она хотела выступать отдельно. Мы не виделись с ней с 1992 года. Это вопрос очень личного характера.
lada.kz: Расскажите о впечатлениях, полученных в Казахстане?
Мария: Фантастически. В этой стране мы были много раз, сейчас трудно посчитать. В первый раз в Казахстане мы давали выступление президенту в 2000 году в Астане.
lada.kz: Какие у вас планы на будущее?
Мария: Мы записываем новый альбом. Примерно через два месяца он уже будет готов к продажам. Альбом будет называться «I belong to your heart».
lada.kz: Первый ваш хит называется «Yes, sir. I can boogie». Сами вы танцуете boogie?
Кристина: Конечно, хоть всю ночь напролёт.
lada.kz: Как вам удаётся оставаться в такой прекрасной физической форме?
Мария: Mama mia (смеётся). Мы просто занимаемся спортом и поддерживаем здоровый образ жизни. Совершаем пешие прогулки каждый день. Ничего особенного, главное - чувствовать себя счастливыми.
lada.kz: Как отмечают Международный женский день в Испании?
Мария: Также как и везде. Никаких особых традиций нет. Единственное, у нас в Испании намного больше различных праздников.
Видео Рашида Исмагилова
Клип группы «Baccara» на песню «Yes, sir. I can boogie»
Мария: Мы работали в городе Фуэртовентура, в Испании. Давали выступления, но не как группа Baccara. В самом начале мы называли себя «Venus». Однажды генеральный директор звукозаписывающей студии «RCA» Леон Дид обратил на нас внимание во время выступления в Германии. Это было совпадением, что он отдыхал в том же пятизвёздочном отеле, где мы давали концерт. Он подошел к нам после шоу и сказал: «Ваше выступление было фантастическим, у вас есть звукозаписывающая компания?». Мы ответили, что нет. После этого мы полетели в Гамбург, записали хит «Yes, sir. I can boogie» и выпустили более 20 миллионов записей.
lada.kz: Сразу ли вы поверили в себя и свои силы?
Мария: Нет, нет и нет. Мы не могли в это поверить, знаете ли. Мы не могли поверить, что мы нравимся людям, что мы занимаем первые места во всех чартах мира. Это было невероятно.
lada.kz: Почему изменился первоначальный состав группы?
Мария: Это случилось, потому что Мэйт Матеус, моя бывшая партнёрша, захотела петь отдельно. Она была уверена, что сможет выступать одна. После этого мы расстались. Мы выступали вместе только пять лет.
lada.kz: Первые ваши выступления происходили в ночных клубах. Как вы себя чувствовали в такой аудитории?
Мария: Тогда это называлось дискотеками. Мы были очень молоды и это было фантастически. Мы получили огромный опыт благодаря тем выступлениям, потому что люди очень любили нас. Они пели и танцевали вместе с нами. Это было удивительно.
lada.kz: Продолжаете ли вы работать с продюсером, которого зовут Гольф Соя?
Мария: Нет, к сожалению. Он живёт в Канаде и мы с ним проработали некоторое время. Это очень талантливый человек.
lada.kz: Какова была реакция публики, когда вы выступали в СССР?
Мария: В первый раз мы приехали в Советский Союз в 1988. Публика была отменная. Во время одного из концертов что-то случилось с отоплением, но это нас не остановило. Мы пели при морозе -37 градусов. Холод нам не помешал. Пели в сопровождении оркестра. Фантастически.
lada.kz: Когда и как Кристина попала в группу?
Кристина: Семь лет назад, в 2010 году. Но впервые мы встретились в 1993 году. Спустя много лет мы вышли на контакт друг с другом и продолжили работать вместе.
lada.kz: Общаетесь ли вы сейчас с Мэйт Матеус?
Мария: Нет, потому что мы расстались не очень хорошо. Она хотела выступать отдельно. Мы не виделись с ней с 1992 года. Это вопрос очень личного характера.
lada.kz: Расскажите о впечатлениях, полученных в Казахстане?
Мария: Фантастически. В этой стране мы были много раз, сейчас трудно посчитать. В первый раз в Казахстане мы давали выступление президенту в 2000 году в Астане.
lada.kz: Какие у вас планы на будущее?
Мария: Мы записываем новый альбом. Примерно через два месяца он уже будет готов к продажам. Альбом будет называться «I belong to your heart».
lada.kz: Первый ваш хит называется «Yes, sir. I can boogie». Сами вы танцуете boogie?
Кристина: Конечно, хоть всю ночь напролёт.
lada.kz: Как вам удаётся оставаться в такой прекрасной физической форме?
Мария: Mama mia (смеётся). Мы просто занимаемся спортом и поддерживаем здоровый образ жизни. Совершаем пешие прогулки каждый день. Ничего особенного, главное - чувствовать себя счастливыми.
lada.kz: Как отмечают Международный женский день в Испании?
Мария: Также как и везде. Никаких особых традиций нет. Единственное, у нас в Испании намного больше различных праздников.
- Мы желаем всем женщинам Актау много здоровья и много любви. Много-много. Мы желаем вам быть лучшими, потому что мы - женщины. Нам доставляет огромное удовольствие приехать сюда в Актау и отпраздновать этот праздник вместе. Счастливый женский день.
Видео Рашида Исмагилова
Клип группы «Baccara» на песню «Yes, sir. I can boogie»