Группа «Baccara» поздравила женщин Актау с 8 Марта

- Мы желаем всем женщинам Актау много здоровья и много любви. Много-много. Мы желаем вам быть лучшими, потому что мы - женщины. Нам доставляет огромное удовольствие приехать сюда в Актау и отпраздновать этот праздник вместе. Счастливый женский день.

Мы работали в городе Фуэртовентура, в Испании. Давали выступления, но не как группа Baccara. В самом начале мы называли себя «Venus». Однажды генеральный директор звукозаписывающей студии «RCA» Леон Дид обратил на нас внимание во время выступления в Германии. Это было совпадением, что он отдыхал в том же пятизвёздочном отеле, где мы давали концерт. Он подошел к нам после шоу и сказал: «Ваше выступление было фантастическим, у вас есть звукозаписывающая компания?». Мы ответили, что нет. После этого мы полетели в Гамбург, записали хит «Yes, sir. I can boogie» и выпустили более 20 миллионов записей.Нет, нет и нет. Мы не могли в это поверить, знаете ли. Мы не могли поверить, что мы нравимся людям, что мы занимаем первые места во всех чартах мира. Это было невероятно.Это случилось, потому что Мэйт Матеус, моя бывшая партнёрша, захотела петь отдельно. Она была уверена, что сможет выступать одна. После этого мы расстались. Мы выступали вместе только пять лет.Тогда это называлось дискотеками. Мы были очень молоды и это было фантастически. Мы получили огромный опыт благодаря тем выступлениям, потому что люди очень любили нас. Они пели и танцевали вместе с нами. Это было удивительно.Нет, к сожалению. Он живёт в Канаде и мы с ним проработали некоторое время. Это очень талантливый человек.В первый раз мы приехали в Советский Союз в 1988. Публика была отменная. Во время одного из концертов что-то случилось с отоплением, но это нас не остановило. Мы пели при морозе -37 градусов. Холод нам не помешал. Пели в сопровождении оркестра. Фантастически.Семь лет назад, в 2010 году. Но впервые мы встретились в 1993 году. Спустя много лет мы вышли на контакт друг с другом и продолжили работать вместе.Нет, потому что мы расстались не очень хорошо. Она хотела выступать отдельно. Мы не виделись с ней с 1992 года. Это вопрос очень личного характера.Фантастически. В этой стране мы были много раз, сейчас трудно посчитать. В первый раз в Казахстане мы давали выступление президенту в 2000 году в Астане.Мы записываем новый альбом. Примерно через два месяца он уже будет готов к продажам. Альбом будет называться «I belong to your heart».Конечно, хоть всю ночь напролёт.Mama mia (смеётся). Мы просто занимаемся спортом и поддерживаем здоровый образ жизни. Совершаем пешие прогулки каждый день. Ничего особенного, главное - чувствовать себя счастливыми.Также как и везде. Никаких особых традиций нет. Единственное, у нас в Испании намного больше различных праздников.Видео Рашида ИсмагиловаКлип группы «Baccara» на песню «Yes, sir. I can boogie»