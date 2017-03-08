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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 14:17

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Группа «Baccara» поздравила женщин Актау с 8 Марта

В Актау солистки группы «Baccara» прилетели на два дня, чтобы порадовать своими голосами жителей и гостей города. Перед своим выступлением в зале торжеств «Хан-Шахар» дамы из легендарной группы согласились пообщаться с журналистами lada.kz. Во время интервью Мария Мендиола и Кристина Севилья поздравили представительниц прекрасного пола с Международным женским днём, и ответили на вопросы о своей жизни и творчестве.

Фото Рашида Исмагилова
lada.kz: Мария, расскажите о том, как вы стали популярны?

Мария: Мы работали в городе Фуэртовентура, в Испании. Давали выступления, но не как группа Baccara. В самом начале мы называли себя «Venus». Однажды генеральный директор звукозаписывающей студии «RCA» Леон Дид обратил на нас внимание во время выступления в Германии. Это было совпадением, что он отдыхал в том же пятизвёздочном отеле, где мы давали концерт. Он подошел к нам после шоу и сказал: «Ваше выступление было фантастическим, у вас есть звукозаписывающая компания?». Мы ответили, что нет. После этого мы полетели в Гамбург, записали хит «Yes, sir. I can boogie» и выпустили более 20 миллионов записей.

lada.kz: Сразу ли вы поверили в себя и свои силы?

Мария: Нет, нет и нет. Мы не могли в это поверить, знаете ли. Мы не могли поверить, что мы нравимся людям, что мы занимаем первые места во всех чартах мира. Это было невероятно.

lada.kz: Почему изменился первоначальный состав группы?

Мария: Это случилось, потому что Мэйт Матеус, моя бывшая партнёрша, захотела петь отдельно. Она была уверена, что сможет выступать одна. После этого мы расстались. Мы выступали вместе только пять лет.

lada.kz: Первые ваши выступления происходили в ночных клубах. Как вы себя чувствовали в такой аудитории?


Мария: Тогда это называлось дискотеками. Мы были очень молоды и это было фантастически. Мы получили огромный опыт благодаря тем выступлениям, потому что люди очень любили нас. Они пели и танцевали вместе с нами. Это было удивительно.

lada.kz: Продолжаете ли вы работать с продюсером, которого зовут Гольф Соя?

Мария: Нет, к сожалению. Он живёт в Канаде и мы с ним проработали некоторое время. Это очень талантливый человек.

lada.kz: Какова была реакция публики, когда вы выступали в СССР?

Мария: В первый раз мы приехали в Советский Союз в 1988. Публика была отменная. Во время одного из концертов что-то случилось с отоплением, но это нас не остановило. Мы пели при морозе -37 градусов. Холод нам не помешал. Пели в сопровождении оркестра. Фантастически.

lada.kz: Когда и как Кристина попала в группу?

Кристина: Семь лет назад, в 2010 году. Но впервые мы встретились в 1993 году. Спустя много лет мы вышли на контакт друг с другом и продолжили работать вместе.

lada.kz: Общаетесь ли вы сейчас с Мэйт Матеус?

Мария: Нет, потому что мы расстались не очень хорошо. Она хотела выступать отдельно. Мы не виделись с ней с 1992 года. Это вопрос очень личного характера.

lada.kz: Расскажите о впечатлениях, полученных в Казахстане?

Мария: Фантастически. В этой стране мы были много раз, сейчас трудно посчитать. В первый раз в Казахстане мы давали выступление президенту в 2000 году в Астане.

lada.kz: Какие у вас планы на будущее?

Мария: Мы записываем новый альбом. Примерно через два месяца он уже будет готов к продажам. Альбом будет называться «I belong to your heart».

lada.kz: Первый ваш хит называется «Yes, sir. I can boogie». Сами вы танцуете boogie?

Кристина: Конечно, хоть всю ночь напролёт.

lada.kz: Как вам удаётся оставаться в такой прекрасной физической форме?

Мария: Mama mia (смеётся). Мы просто занимаемся спортом и поддерживаем здоровый образ жизни. Совершаем пешие прогулки каждый день. Ничего особенного, главное - чувствовать себя счастливыми.

lada.kz: Как отмечают Международный женский день в Испании?

Мария: Также как и везде. Никаких особых традиций нет. Единственное, у нас в Испании намного больше различных праздников.

- Мы желаем всем женщинам Актау много здоровья и много любви. Много-много. Мы желаем вам быть лучшими, потому что мы - женщины. Нам доставляет огромное удовольствие приехать сюда в Актау и отпраздновать этот праздник вместе. Счастливый женский день.




Видео Рашида Исмагилова

Клип группы «Baccara» на песню «Yes, sir. I can boogie»



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Комментарии ( 4 )

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grob (Посетители) Сегодня, 17:18
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 17:16
Сперва прочел название группы в заголовке как Вассага (vassaga) lol
 
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Одисей. (Посетители) Сегодня, 17:09
НУ!, для барыг спели, бабло срубили.. money
А!,я пойду в драм театр посмотрю за три рубля KZ, хотя их видео полный интернет, ииии ещё молодых.. snegurka ...

Когда!!!, ЖЕ!?, придёт хорошее время!..Наконец то?.
 
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Ger-azot (Посетители) Сегодня, 16:23
увы время берёт своё * и их чёс * по нефтедолларовым краям это попытка обеспечить свои потребности *- клип преведённый ниже интервью тому ярчайшее подтверждение -тогда они были молоды и привлекательны и эта песня имела значение и смысл а сейчас эти дамы * исполняя эту же самую песню смотрятся на сцене не уместно *как бы там ни было они остаются женщинами почти пол века на сцене -странно но почему то именно в россии им дарят много цветов а за бугром нет * о чём они сами признались *-ну и любят шоколад и сметану - думаю после нашего города они полюбят казы ведь в испанской кухне много видов колбасок * беспармак и баурсаки * ну и с 8 марта !
*********************************
ну когда же к нам приедет с гастролями Мадо́нна Луи́за Чикко́не -я тогда за любые деньги куплю билет на её концерт ,а на концерте напомню ей об обещании данном своим поклонникам *а я он и есть -что она сделает если в штатах президентом станет Трамп!
 
 

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