Самый высокий показатель фальсификации с приписками в Damumed зарегистрирован в Мангистауской области

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В Министерстве здравоохранения назвали регионы Казахстана с наиболее высокими показателями фальсификаций с приписками в Damumed.
- Один из самых высоких показателей фальсификации в Мангистауской области, СКО, Алматы и других регионах. Конкретно, какая медорганизация делала это больше всего, я смогу ответить позже. В любой ситуации нужно искать того, кому это было выгодно, - сказал официальный представитель министерства Багдат Коджахметов на онлайн-брифинге СЦК.
Ранее сообщалось, что 11 607 случаев неоказанных услуг, о которых отчитались казахстанские поликлиники, выявил Фонд социального медицинского страхования.
- ФСМС проводит оплату медицинским организациям за услуги, оказанные бесплатно населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи и обязательного соцмедстрахования на основе договора ФСМС с медорганизацией. По результатам проведённого мониторинга по итогам шести месяцев 2020 года на уровне амбулаторно-поликлинической помощи было выявлено 11 607 случаев фактически не оказанных, но внесённых в информсистемы медицинских услуг на сумму 75 415 970 тенге, – сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.
В Фонде заявили, что за эти нарушения медорганизации будут оштрафованы. Размер штрафа составляет 300 процентов от стоимости медуслуг.
Начался скандал с того, что многие казахстанцы стали жаловаться в соцсетях на то, что в приложении Damumed появились визиты к врачам, которых они не совершали, и анализы, которые не сдавали.
Делом о приписках теперь займется и Генеральная прокуратура РК – поручение ведомству дал секретарь Совбеза Асет Исекешев. Проверку должны завершить до 28 августа, передает Today.kz.
В Министерстве здравоохранения отметили, что больницы и поликлиники должны не только вернуть деньги, выделенные ФСМС за поддельные услуги.
- Поликлиники выплатили штрафы в размере 75 миллионов тенге за то, что «оказали» 13,5 тысячи фиктивных медицинских услуг. Эти факты были в разных регионах страны. Выяснилось, что некоторые работники поликлиник хотели получить из Фонда медстрахования дополнительные деньги. Мы эту проблему решаем. Теперь, если врачи будут приписывать фиктивные услуги, поликлиника должна выплатить штраф, - рассказал Багдат Коджахметов.
Damumed открыло сall-центр для приема жалоб на приписанные медуслуги.
Редакция ожидает официальный ответ от управления здравоохранения Мангистауской области.
- Один из самых высоких показателей фальсификации в Мангистауской области, СКО, Алматы и других регионах. Конкретно, какая медорганизация делала это больше всего, я смогу ответить позже. В любой ситуации нужно искать того, кому это было выгодно, - сказал официальный представитель министерства Багдат Коджахметов на онлайн-брифинге СЦК.
Ранее сообщалось, что 11 607 случаев неоказанных услуг, о которых отчитались казахстанские поликлиники, выявил Фонд социального медицинского страхования.
- ФСМС проводит оплату медицинским организациям за услуги, оказанные бесплатно населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи и обязательного соцмедстрахования на основе договора ФСМС с медорганизацией. По результатам проведённого мониторинга по итогам шести месяцев 2020 года на уровне амбулаторно-поликлинической помощи было выявлено 11 607 случаев фактически не оказанных, но внесённых в информсистемы медицинских услуг на сумму 75 415 970 тенге, – сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.
В Фонде заявили, что за эти нарушения медорганизации будут оштрафованы. Размер штрафа составляет 300 процентов от стоимости медуслуг.
Начался скандал с того, что многие казахстанцы стали жаловаться в соцсетях на то, что в приложении Damumed появились визиты к врачам, которых они не совершали, и анализы, которые не сдавали.
Делом о приписках теперь займется и Генеральная прокуратура РК – поручение ведомству дал секретарь Совбеза Асет Исекешев. Проверку должны завершить до 28 августа, передает Today.kz.
В Министерстве здравоохранения отметили, что больницы и поликлиники должны не только вернуть деньги, выделенные ФСМС за поддельные услуги.
- Поликлиники выплатили штрафы в размере 75 миллионов тенге за то, что «оказали» 13,5 тысячи фиктивных медицинских услуг. Эти факты были в разных регионах страны. Выяснилось, что некоторые работники поликлиник хотели получить из Фонда медстрахования дополнительные деньги. Мы эту проблему решаем. Теперь, если врачи будут приписывать фиктивные услуги, поликлиника должна выплатить штраф, - рассказал Багдат Коджахметов.
Damumed открыло сall-центр для приема жалоб на приписанные медуслуги.
Редакция ожидает официальный ответ от управления здравоохранения Мангистауской области.