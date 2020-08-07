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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:15

Просмотров: 3637

Самый высокий показатель фальсификации с приписками в Damumed зарегистрирован в Мангистауской области

Об этом сообщил официальный представитель министерства Багдат Коджахметов на онлайн-брифинге в СЦК по ситуации с коронавирусом и лекарствами в Казахстане.

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В Министерстве здравоохранения назвали регионы Казахстана с наиболее высокими показателями фальсификаций с приписками в Damumed.

- Один из самых высоких показателей фальсификации в Мангистауской области, СКО, Алматы и других регионах. Конкретно, какая медорганизация делала это больше всего, я смогу ответить позже. В любой ситуации нужно искать того, кому это было выгодно, - сказал официальный представитель министерства Багдат Коджахметов на онлайн-брифинге СЦК.



Ранее сообщалось, что 11 607 случаев неоказанных услуг, о которых отчитались казахстанские поликлиники, выявил Фонд социального медицинского страхования.

- ФСМС проводит оплату медицинским организациям за услуги, оказанные бесплатно населению в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи и обязательного соцмедстрахования на основе договора ФСМС с медорганизацией. По результатам проведённого мониторинга по итогам шести месяцев 2020 года на уровне амбулаторно-поликлинической помощи было выявлено 11 607 случаев фактически не оказанных, но внесённых в информсистемы медицинских услуг на сумму 75 415 970 тенге, – сообщает informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

В Фонде заявили, что за эти нарушения медорганизации будут оштрафованы. Размер штрафа составляет 300 процентов от стоимости медуслуг.

Начался скандал с того, что многие казахстанцы стали жаловаться в соцсетях на то, что в приложении Damumed появились визиты к врачам, которых они не совершали, и анализы, которые не сдавали.

Делом о приписках теперь займется и Генеральная прокуратура РК – поручение ведомству дал секретарь Совбеза Асет Исекешев. Проверку должны завершить до 28 августа, передает Today.kz.

В Министерстве здравоохранения отметили, что больницы и поликлиники должны не только вернуть деньги, выделенные ФСМС за поддельные услуги.

- Поликлиники выплатили штрафы в размере 75 миллионов тенге за то, что «оказали» 13,5 тысячи фиктивных медицинских услуг. Эти факты были в разных регионах страны. Выяснилось, что некоторые работники поликлиник хотели получить из Фонда медстрахования дополнительные деньги. Мы эту проблему решаем. Теперь, если врачи будут приписывать фиктивные услуги, поликлиника должна выплатить штраф, - рассказал Багдат Коджахметов.

Damumed открыло сall-центр для приема жалоб на приписанные медуслуги.

Редакция ожидает официальный ответ от управления здравоохранения Мангистауской области.



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Комментарии ( 15 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 15:30
Цитата: mer
Не понимаю,почему не уголовная ответственность,это хищение денежных средств.

Похитили!.. money ..И!, поделились с прокуратурой...ВСЕ!, в доле делят народные деньги собранные с народа.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • Коммунист.
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:30
Вообще не сомневался в наших рвачах....
Наверное и С.П.И.Д. успешно лечат лазером, через пятую точку и чакры оттопыривать умеют грамотно ah1n1

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Вован
 илидия (Посетители) Сегодня, 14:30
«Немаловажно найти прорехи в этой системе и заделать их, чтобы в будущем не повторялись. И Минздрав, и ФОМС (НАО «Фонд социального медицинского страхования» – AR) заинтересованы, чтобы полностью искоренить ситуацию», – подчеркнул официальный представитель Минздрава....... Разваливали 30 лет систему образования, пришли неучи безграмотные с нулевым интеллектом, а они " прорехи" все ищут. Это только начало, так как еще по накатанной все работало и специалисты хоть какие то оставались..А дальше- больше и страшнее. Печалька.
 
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Coffee (Посетители) Сегодня, 14:28
Цитата: maksimsh
Напишите пожалуйста,где можно проверить оказывались ли ложные услуги


Зарегистрируйтесь на сайте https://lkp-mng.dmed.kz и посмотрите в личном кабинете. Проверьте разделы Лабораторные исследования, Мои записи, Направления и посмотрите, нет ли там услуг, которые вы не получали.

А ещё лучше скачайте себе приложение на сотовый телефон Damumed. Это то же самое, только в более удобном формате. Там проверяйте те же разделы, которые я указала выше.

Цитата: Око
Когда поликлиника Софимед будет заведена в Дамумед?


А вы к ней уже прикрепились в рамках ОСМС?

Нет на свете невозможных вещей. Бывают только вещи невозможные лично для тебя – причем временно невозможные, если правильно к ним относиться (с) сэр Шурф Лонли-Локли
 
-1
  • Аzamat
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Око (Посетители) Сегодня, 14:18
maksimsh,
скачайте приложение Damumed, зарегистрируйтесь. На самом деле очень удобное. Все рецепты, все визиты к врачам отображаются. Но вот почему-то Софимед через Дамумед не работает..

всё вижу
 
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 My_way (Посетители) Сегодня, 13:53
Лечить не умеем, в большинстве своем врачи не компетентные т.к. знаний нет. Соседские страны помогают нам бороться с короной или как хотите с пневмоней.
Зато под шумок грабить собственный народ лучше всех умеем и это очень обидно.
 
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 Geredot (Посетители) Сегодня, 13:48
всех посадить и отобрать имущество
 
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 maksimsh (Посетители) Сегодня, 13:11
Напишите пожалуйста,где можно проверить оказывались ли ложные услуги
 
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 zhanino (Посетители) Сегодня, 12:52
в нейроне только так приписывают и еще за нас лекарства бесплатные получают
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 12:47
Не понимаю,почему не уголовная ответственность,это хищение денежных средств.
 
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