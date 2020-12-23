На праздничные дни в Мангистау пообещали доставить ещё 720 тонн сжиженного нефтяного газа

Фото из архива Lada.kz
О планах поставок сжиженного нефтяного газа (СНГ) в Мангистаускую область рассказали на брифинге в Центре общественных коммуникаций региона.
По словам Зияша Киякбаева, цена на газ в регионе стабилизировалась. Максимальная цена за литр СНГ в области – 60 тенге.
- Ситуация на автогазозаправочных станциях стабильная, очередей нет. В преддверии праздничных дней за счёт дополнительно выработанного объёма планируется отгрузить ещё 720 тонн газа для Мангистауской области, - добавил Зияш Киякбаев.
По его словам, на сегодняшний день 25 процентов от общего объёма вырабатываемого СНГ реализуются через электронные торговые площадки.
- Полный переход на продажу газа через электронные торговые площадки методом аукциона запланирован на конец 2021 года. После этого не будет необходимости приобретать газ через газосетевые организации, - сообщил Зияш Киякбаев.
Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Чиновники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций, и повода для повышения цены нет.
Позже стало известно, что цена на газ на областных заправках по-прежнему держится на отметке около 60 тенге.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области объяснили ситуацию.
Позже стало известно, что в Актау запланирован завоз около 200 тонн голубого топлива.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. Были выявлены факты согласованных действий между владельцами АГЗС по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.
По словам Зияша Киякбаева, цена на газ в регионе стабилизировалась. Максимальная цена за литр СНГ в области – 60 тенге.
- Ситуация на автогазозаправочных станциях стабильная, очередей нет. В преддверии праздничных дней за счёт дополнительно выработанного объёма планируется отгрузить ещё 720 тонн газа для Мангистауской области, - добавил Зияш Киякбаев.
По его словам, на сегодняшний день 25 процентов от общего объёма вырабатываемого СНГ реализуются через электронные торговые площадки.
- Полный переход на продажу газа через электронные торговые площадки методом аукциона запланирован на конец 2021 года. После этого не будет необходимости приобретать газ через газосетевые организации, - сообщил Зияш Киякбаев.
Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.
Чиновники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций, и повода для повышения цены нет.
Позже стало известно, что цена на газ на областных заправках по-прежнему держится на отметке около 60 тенге.
В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области объяснили ситуацию.
Позже стало известно, что в Актау запланирован завоз около 200 тонн голубого топлива.
Ранее незаконный сбыт газа, предназначенного для Мангистауской области, зафиксировали в Караганде. Было продано 3,5 тысячи тонны голубого топлива на общую сумму свыше 252 миллионов тенге.
Сообщалось, что по факту злоупотребления должностными полномочиями при распределении объёмов сжиженного нефтяного газа досудебное расследование проводят в отношении первого замакима Мангистауской области.
В этом году продавцов газа в Мангистау уличили в картельном соглашении. Были выявлены факты согласованных действий между владельцами АГЗС по установлению цен на газ. Сумма конфискованного монопольного дохода составила более 30 миллионов тенге.
За повышение предельной цены на сжиженный газ антимонопольным ведомством внесено 37 предписаний владельцам АГЗС области.