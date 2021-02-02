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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 908

Стала известна стоимость строительства туристического объекта в урочище Бозжыра

Стоимость проекта составила 38 миллиардов тенге. Об этом сообщил местный житель Азамат Сарсенбаев в социальной сети Instagram.

Фото из архива Lada.kz
Из публикации Азамата Сарсенбаева стало известно, что стоимость проекта составляет 38 миллиардов тенге. Заказчик проекта-ТОО «TETHYS IV», осуществляющий строительство проекта – подрядная организация ТОО «SEMBOL CONSTRACTION COMPANY». В рамках проекта будут построены гостиничный комплекс, специальная парковка, места для катания на лошадях или квадроциклах для туристов.

В ходе строительных работ будет создано 1500 рабочих мест и будут привлечены к работе 60 процентов местного населения. После завершения проекта будет создано 200 постоянных рабочих мест. Кроме того, подрядная организация восстановит 46 километров трассы Сенек-Аккудук.

В рамках проекта для предпринимателей района будут созданы условия для реализации сельскохозяйственной продукции или ремесленных изделий. В частности, будет оказана помощь в ремонте и оборудовании Сенекской сельской мечети. Малообеспеченным семьям села Сенек будут оказаны продовольственная и материальная помощь.

В акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырёх километрах от скал.

Напомним,5 февраля 2021 года планируется проведение общественных слушаний по «Оценке воздействия на окружающую среду».

В ноябре прошлого года в Сети появился ролик, снятый в районе Бозжыры. На видео запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.

В акимате области сообщили, что на Бозжыре предложили построить сафари-отель. Там отметили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний.

В исполнительном органе области заявили, что проект строительства отеля в урочище Бозжыра находится на стадии обсуждения. После разработки конкретного проекта его должны представить общественности.

Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан.

Глава региона Серикбай Трумов заявил, что строительство отеля в урочище Бозжыра поможет развитию региона.

Уже в январе этого года министр экологии Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что вопрос строительства сафари-отеля в урочище закрыт.



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Комментарии ( 3 )

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  • Guz
 mer (Посетители) Сегодня, 11:20
пипл,
Ха ха ха, проекты не государственные, а средства на строительство бюджетные. Собралась кучка олигархов из власти, окружили себя солдатами, судьями и прокурорами, и творят что хотят. А мы просто наблюдатели.
 
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  • mer
  • Ну Ну
  • синдбад
  • Guz
 пипл (Посетители) Сегодня, 11:07
Строительство ведется в нарушении Закона. Строительство начинается после получения талона, а талон получают после положительного заключения Госэкспертизы, а заключение получают после согласования раздела ООС, при этом согласование ООС получают после проведения общественных слушаний и устранения замечаний. Общественные слушания будут только на этой неделе.
Как они начали стройку без всех этих этапов и отсутствия разрешения на строительство? По моим расчетам, заключение Госэкспертизы должны получить не ранее мая 2021 при условии что у них готовый проект.
Премьер не просто так приезжал, и это наталкивает на мысль, что у них имеется интерес в этом проекте.
В первый раз по моему тоже все началось с его приезда.
Есть в области социально значимые проекты, в том числе обеспечение питьевой водой, но в правительстве об этих проектах особо не беспокоятся, потому как это государственные проекты и им они не интересны.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Aktauskii
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 11:07
Поможет региону как мертвому припарки!!!Особо приближенным поможет а простому люду шиш на постном масле!!!
 
 

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