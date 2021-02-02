Стала известна стоимость строительства туристического объекта в урочище Бозжыра

Фото из архива Lada.kz
Из публикации Азамата Сарсенбаева стало известно, что стоимость проекта составляет 38 миллиардов тенге. Заказчик проекта-ТОО «TETHYS IV», осуществляющий строительство проекта – подрядная организация ТОО «SEMBOL CONSTRACTION COMPANY». В рамках проекта будут построены гостиничный комплекс, специальная парковка, места для катания на лошадях или квадроциклах для туристов.
В ходе строительных работ будет создано 1500 рабочих мест и будут привлечены к работе 60 процентов местного населения. После завершения проекта будет создано 200 постоянных рабочих мест. Кроме того, подрядная организация восстановит 46 километров трассы Сенек-Аккудук.
В рамках проекта для предпринимателей района будут созданы условия для реализации сельскохозяйственной продукции или ремесленных изделий. В частности, будет оказана помощь в ремонте и оборудовании Сенекской сельской мечети. Малообеспеченным семьям села Сенек будут оказаны продовольственная и материальная помощь.
В акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырёх километрах от скал.
Напомним,5 февраля 2021 года планируется проведение общественных слушаний по «Оценке воздействия на окружающую среду».
В ноябре прошлого года в Сети появился ролик, снятый в районе Бозжыры. На видео запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.
В акимате области сообщили, что на Бозжыре предложили построить сафари-отель. Там отметили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний.
В исполнительном органе области заявили, что проект строительства отеля в урочище Бозжыра находится на стадии обсуждения. После разработки конкретного проекта его должны представить общественности.
Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан.
Глава региона Серикбай Трумов заявил, что строительство отеля в урочище Бозжыра поможет развитию региона.
Уже в январе этого года министр экологии Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что вопрос строительства сафари-отеля в урочище закрыт.
В ходе строительных работ будет создано 1500 рабочих мест и будут привлечены к работе 60 процентов местного населения. После завершения проекта будет создано 200 постоянных рабочих мест. Кроме того, подрядная организация восстановит 46 километров трассы Сенек-Аккудук.
В рамках проекта для предпринимателей района будут созданы условия для реализации сельскохозяйственной продукции или ремесленных изделий. В частности, будет оказана помощь в ремонте и оборудовании Сенекской сельской мечети. Малообеспеченным семьям села Сенек будут оказаны продовольственная и материальная помощь.
В акимате Мангистауской области подтвердили, что туристический объект в урочище Бозжыра планируют построить в четырёх километрах от скал.
Напомним,5 февраля 2021 года планируется проведение общественных слушаний по «Оценке воздействия на окружающую среду».
В ноябре прошлого года в Сети появился ролик, снятый в районе Бозжыры. На видео запечатлели большегрузные автомобили, которые используют в строительстве.
В акимате области сообщили, что на Бозжыре предложили построить сафари-отель. Там отметили, что никаких строительных работ в урочище не будет до проведения экспертиз и общественных слушаний.
В исполнительном органе области заявили, что проект строительства отеля в урочище Бозжыра находится на стадии обсуждения. После разработки конкретного проекта его должны представить общественности.
Общественные деятели опубликовали открытое письмо Касым-Жомарту Токаеву и Серикбаю Трумову с требованием присвоить урочищу Бозжыра и другим уникальным природным объектам статус «Государственный памятник природы» местного значения. Также общественники предложили построить отели в таких населённых пунктах, как Кызылсай, Сенек или Бостан.
Глава региона Серикбай Трумов заявил, что строительство отеля в урочище Бозжыра поможет развитию региона.
Уже в январе этого года министр экологии Магзум Мирзагалиев подчеркнул, что вопрос строительства сафари-отеля в урочище закрыт.