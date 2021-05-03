Дайверы из Актау сняли видео на глубине 40 метров

Кадр из видеоматериала
Видео погружения на глубину Каспия сняли дайверы из центра «Тайфун».
Его опубликовали на ютуб-канале центра сегодня, 3 мая. Пользователи Сети отметили пугающее ощущение погружения от кадров, сделанных на глубине 40 метров.
Дайвер погружался на глубину 40 метров в районе затонувшей газовой платформы. Как объяснил Бахрам Новрузов, инструктор центра, такое погружение называется техническим, то есть, профессиональным.
- Для погружения использовались два баллона. На такую глубину мало кто погружается – это опасно, любители обычно ныряют метров на десять, а 40 метров – это уже для опытных дайверов, профессионалов. Это было тренировочное погружение перед более глубоким. Если все получится, то мы надеемся в этом году побить рекорд по глубине погружения на Каспии - 100 метров, - рассказал инструктор.
По словам Бахрама Новрузова, на глубине от 40 метров и более воздух в баллонах становится токсичным и может убить дайвера.
- На таких глубинах обычно дышат газовой смесью «Тримикс» – это кислород, гелий и азот, - добавил он.
Инструктор рассказал, что неподалеку от Баутино дайверы часто встречают тюленей. Они ведут себя игриво и дружелюбно, но не подпускают людей близко к себе.
Сезон дайвинга для новичков планируют запустить в середине мая.
Его опубликовали на ютуб-канале центра сегодня, 3 мая. Пользователи Сети отметили пугающее ощущение погружения от кадров, сделанных на глубине 40 метров.
Дайвер погружался на глубину 40 метров в районе затонувшей газовой платформы. Как объяснил Бахрам Новрузов, инструктор центра, такое погружение называется техническим, то есть, профессиональным.
- Для погружения использовались два баллона. На такую глубину мало кто погружается – это опасно, любители обычно ныряют метров на десять, а 40 метров – это уже для опытных дайверов, профессионалов. Это было тренировочное погружение перед более глубоким. Если все получится, то мы надеемся в этом году побить рекорд по глубине погружения на Каспии - 100 метров, - рассказал инструктор.
По словам Бахрама Новрузова, на глубине от 40 метров и более воздух в баллонах становится токсичным и может убить дайвера.
- На таких глубинах обычно дышат газовой смесью «Тримикс» – это кислород, гелий и азот, - добавил он.
Инструктор рассказал, что неподалеку от Баутино дайверы часто встречают тюленей. Они ведут себя игриво и дружелюбно, но не подпускают людей близко к себе.
Сезон дайвинга для новичков планируют запустить в середине мая.