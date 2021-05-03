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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:00

Просмотров: 4131

Дайверы из Актау сняли видео на глубине 40 метров

Дайверы из центра «Тайфун» сняли видео с погружением на глубину 40 метров. Они опубликовали его на своем ютуб-канале.

Кадр из видеоматериала
Видео погружения на глубину Каспия сняли дайверы из центра «Тайфун».

Его опубликовали на ютуб-канале центра сегодня, 3 мая. Пользователи Сети отметили пугающее ощущение погружения от кадров, сделанных на глубине 40 метров.

Дайвер погружался на глубину 40 метров в районе затонувшей газовой платформы. Как объяснил Бахрам Новрузов, инструктор центра, такое погружение называется техническим, то есть, профессиональным.

- Для погружения использовались два баллона. На такую глубину мало кто погружается – это опасно, любители обычно ныряют метров на десять, а 40 метров – это уже для опытных дайверов, профессионалов. Это было тренировочное погружение перед более глубоким. Если все получится, то мы надеемся в этом году побить рекорд по глубине погружения на Каспии - 100 метров, - рассказал инструктор.

По словам Бахрама Новрузова, на глубине от 40 метров и более воздух в баллонах становится токсичным и может убить дайвера.

- На таких глубинах обычно дышат газовой смесью «Тримикс» – это кислород, гелий и азот, - добавил он.

Инструктор рассказал, что неподалеку от Баутино дайверы часто встречают тюленей. Они ведут себя игриво и дружелюбно, но не подпускают людей близко к себе.

Сезон дайвинга для новичков планируют запустить в середине мая.




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Комментарии ( 2 )

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Gor (Посетители) Сегодня, 23:16
Правда колит
 
-1
  • ABCD
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Gor (Посетители) Сегодня, 21:49
Что то сомнения берут про буровую и 40 метров. Видел видео этой буровой лет 10 назад , там на этой глубине темно было.
 
 

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