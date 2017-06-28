На Кубке РК по волейболу сидя актаусцы стали вторыми

Актауская команда. Фото предоставлено Н.Кулушовым

На Кубке РК по волейболу сидя, который прошел в Актау, первой стала команда из Кызылорды, наши земляки вышли на второе место, на третьем — команда из Актобе.



- В первой полуфинальной игре кызылординцы, легко победив соперников из Актобе со счетом 3:0, вышли в финал. В полуфинале наша команда обыграла представителей Шымкента со счетом 3:0. В борьбе за третье место актюбинцы победили команду из Шымкента, став бронзовыми призёрами кубка. В решающей игре с командой Кызылорды наша команда проиграла со счетом 3:1, - рассказал Нуралы Кулушов, член команды, директор клуба инвалидного спорта Мангистауской области.



В состав актауской команды вошли Карасай Лукпанов, Аман Клычбаев, Нурлыбек Кужабеков, Руслам Аджатаев, Куралбек Сейдов, Бауыржан Уразалиев, Ерболат Алтаев, Габит Назарбеков и играющий тренер Нуралы Кулушов.



Соревнования прошли в спортивном зале клуба инвалидного спорта. Кубок проводился при поддержке Министерства культуры и спорта, Комитета по спорту РК, акиматов области и города.