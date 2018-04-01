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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:37

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Актауский легкоатлет стал золотым призером чемпионата Казахстана

Александр Лысенко удостоился золотой награды в метании копья. О результатах чемпионата рассказала Асия Рабаева, представитель Мангистауской области по легкой атлетике.

Актауский метатель копья Александр Лысенко. фото предоставила Асия Рабаева
Более 250 легкоатлетов стали участниками зимнего чемпионата РК по метанию, спортивной ходьбе и бегу по шоссе в Шымкенте. На счету актауских спортсменов четыре награды различного достоинства.

Золотым призером соревнований стал Александр Лысенко с результатом 57,33 метра. Александр продолжит готовиться к чемпионату Азии, который пройдет в июле в Таиланде. Здесь же будет отбор на юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айресе среди легкоатлетов 2001-2002 годов рождения.

Самый младший участник чемпионата - Мейржан Ходжимурат, 2004 года рождения. В метании копья он удостоился второго места - 41,74 метра.

Сама Асия Рабаева с результатом 44,96 метра в третьей попытке стала второй. В финале она должна была выступить с актауской легкоатлеткой Надеждой Кирнос и Варварой Назаровой из Усть-Каменогорска. Но в связи с травмой колена Асия не смогла бороться в финале. По ее словам, это приличный результат, и она не расстроена.

Надежда Кирнос удостоилась бронзовой награды. Ее результат составил 31,90 метра.
Данил Мамаев расположился на четвертом месте. Разница с соперником из Алматы за третье место составила всего один метр – 44,20.

Актауский легкоатлет стал золотым призером чемпионата Казахстана


- Для начала сезона наши спортсмены показали довольно хорошие результаты, так как у наших легкоатлетов вообще нет условий, в особенности у метателей. Все выполнили тот результат, что я и ожидала от них, даже немного лучше. Теперь будем готовиться дальше. Благодарим Бекболата Байжанова, руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области, Зейнуллу Онайбаева, руководителя спорткомплекса «Мангистау арена», и Балабая Шелпекова, президента федерации Мангистауской области по легкой атлетике, - поделилась Асия Рабаева.


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