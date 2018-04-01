Актауский легкоатлет стал золотым призером чемпионата Казахстана

- Для начала сезона наши спортсмены показали довольно хорошие результаты, так как у наших легкоатлетов вообще нет условий, в особенности у метателей. Все выполнили тот результат, что я и ожидала от них, даже немного лучше. Теперь будем готовиться дальше. Благодарим Бекболата Байжанова, руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области, Зейнуллу Онайбаева, руководителя спорткомплекса «Мангистау арена», и Балабая Шелпекова, президента федерации Мангистауской области по легкой атлетике, - поделилась Асия Рабаева.

Более 250 легкоатлетов стали участниками зимнего чемпионата РК по метанию, спортивной ходьбе и бегу по шоссе в Шымкенте. На счету актауских спортсменов четыре награды различного достоинства.Золотым призером соревнований стал Александр Лысенко с результатом 57,33 метра. Александр продолжит готовиться к чемпионату Азии, который пройдет в июле в Таиланде. Здесь же будет отбор на юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айресе среди легкоатлетов 2001-2002 годов рождения.Самый младший участник чемпионата - Мейржан Ходжимурат, 2004 года рождения. В метании копья он удостоился второго места - 41,74 метра.Сама Асия Рабаева с результатом 44,96 метра в третьей попытке стала второй. В финале она должна была выступить с актауской легкоатлеткой Надеждой Кирнос и Варварой Назаровой из Усть-Каменогорска. Но в связи с травмой колена Асия не смогла бороться в финале. По ее словам, это приличный результат, и она не расстроена.Надежда Кирнос удостоилась бронзовой награды. Ее результат составил 31,90 метра.Данил Мамаев расположился на четвертом месте. Разница с соперником из Алматы за третье место составила всего один метр – 44,20.