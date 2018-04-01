Актауский легкоатлет стал золотым призером чемпионата Казахстана

Золотым призером соревнований стал Александр Лысенко с результатом 57,33 метра. Александр продолжит готовиться к чемпионату Азии, который пройдет в июле в Таиланде. Здесь же будет отбор на юношеские олимпийские игры в Буэнос-Айресе среди легкоатлетов 2001-2002 годов рождения.
Самый младший участник чемпионата - Мейржан Ходжимурат, 2004 года рождения. В метании копья он удостоился второго места - 41,74 метра.
Сама Асия Рабаева с результатом 44,96 метра в третьей попытке стала второй. В финале она должна была выступить с актауской легкоатлеткой Надеждой Кирнос и Варварой Назаровой из Усть-Каменогорска. Но в связи с травмой колена Асия не смогла бороться в финале. По ее словам, это приличный результат, и она не расстроена.
Надежда Кирнос удостоилась бронзовой награды. Ее результат составил 31,90 метра.
Данил Мамаев расположился на четвертом месте. Разница с соперником из Алматы за третье место составила всего один метр – 44,20.