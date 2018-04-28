Актауские спортсмены завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате мира по жиму лежа

Аскар Шоханов - чемпион мира. Скриншот с трансляции чемпионата

Чемпионом среди мужчин и рекордсменом в весовой категории 83 кг стал Аскар Шоханов - воспитанник тренера Куата Сарбалаева. Спортсмен является многократным чемпионом Азии и мира.



Среди юношей лучшим в весе 53 кг назван Шынгыс Елжанов.



Серебряную медаль чемпионата среди юниоров завоевал Шынгыс Куатбаев, категория 53 кг. Среди мужчин на второе место вышел Арслан Суюншалиев, выступавший в весе 105 кг.



- Хочу отметить, что Арслан Суюншалиев боролся за звание чемпиона с титулованным российским атлетом и проиграл всего на 500 граммов. В сумме Арслан поднял 344 килограмма. Выражаю огромную благодарность управлению физической культуры и спорта области и лично Калампыр Бирманову за финансовую поддержку, - рассказал Арман Рыскали.









