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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 20:54

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Актауские спортсмены завоевали «золото» и «серебро» на чемпионате мира по жиму лежа

Чемпионат мира по жиму лежа по правилам IPF проходил с 22 по 28 апреля в южноафриканском Йоханнесбурге. Актауские атлеты выиграли две золотые и две серебряные медали. Об этом сообщил Арман Рыскали, президент областной федерации по пауэрлифтингу и жиму лежа.

Аскар Шоханов - чемпион мира. Скриншот с трансляции чемпионата
Чемпионом среди мужчин и рекордсменом в весовой категории 83 кг стал Аскар Шоханов - воспитанник тренера Куата Сарбалаева. Спортсмен является многократным чемпионом Азии и мира.

Среди юношей лучшим в весе 53 кг назван Шынгыс Елжанов.

Серебряную медаль чемпионата среди юниоров завоевал Шынгыс Куатбаев, категория 53 кг. Среди мужчин на второе место вышел Арслан Суюншалиев, выступавший в весе 105 кг.

- Хочу отметить, что Арслан Суюншалиев боролся за звание чемпиона с титулованным российским атлетом и проиграл всего на 500 граммов. В сумме Арслан поднял 344 килограмма. Выражаю огромную благодарность управлению физической культуры и спорта области и лично Калампыр Бирманову за финансовую поддержку, - рассказал Арман Рыскали.






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