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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:35

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Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате мира по грэпплингу

Чемпионат мира по грэпплингу среди молодежи завершился 23 августа в Уфе (Башкортостан). Актауские борцы завоевали две серебряные и две бронзовые медали.

Фото участников соревнований
В чемпионате мира принимали участие 1500 спортсменов из 54 стран. Спортивную честь Мангистау защищали воспитанники клуба «Ludus».

Серебряные медали в категории «в кимоно» завоевали Сунгат Сансызбаев (69 кг) и Бекарыс Медеуов (110 кг).

Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате мира по грэпплингу


Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате мира по грэпплингу


Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате мира по грэпплингу


Бронзовые медали завоевали в категории «без кимоно» Сунгат Сансызбаев (69 кг) и Руслан Сансызбаев (84 кг) в категории «в кимоно».

За оказанную организацию и  поддержку в выступлении на международных соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководству федерации грепплинга UWW Мангистауской области Нурбеку Мунлыкову и Женису Кайранову.

Для справки: Команда «Ludus» джиу-джитсу/грепплинг тренируется под руководством Есболата Медеуова. Не первый год воспитанники клуба занимают первые места на международных турнирах во всех весовых категориях.



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