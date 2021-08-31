Спортсмены из Актау завоевали медали на чемпионате мира по грэпплингу

В чемпионате мира принимали участие 1500 спортсменов из 54 стран. Спортивную честь Мангистау защищали воспитанники клуба «Ludus».Серебряные медали в категории «в кимоно» завоевали Сунгат Сансызбаев (69 кг) и Бекарыс Медеуов (110 кг).Бронзовые медали завоевали в категории «без кимоно» Сунгат Сансызбаев (69 кг) и Руслан Сансызбаев (84 кг) в категории «в кимоно».За оказанную организацию и поддержку в выступлении на международных соревнованиях спортсмены выражают благодарность руководству федерации грепплинга UWW Мангистауской области Нурбеку Мунлыкову и Женису Кайранову.Команда «Ludus» джиу-джитсу/грепплинг тренируется под руководством Есболата Медеуова. Не первый год воспитанники клуба занимают первые места на международных турнирах во всех весовых категориях.