Сменился глава Мангистауского областного онкологического диспансера

С 18 декабря 2025 года на должность руководителя Мангистауского областного онкологического диспансера назначен Смаилов Елдос Ершатович. Об этом Lada.kz сообщили в региональном акимате.

Фото: Мангистауский областной онкологический диспансер

Елдос Смаилов – врач-хирург высшей квалификационной категории по хирургии и онкологии, магистр здравоохранения, менеджер организации здравоохранения, бакалавр юриспруденции, выпускник международной программы «Болашак».

Образование и ученые степени

Елдос Смаилов имеет многоуровневое медицинское, управленческое и юридическое образование.

В 1997-2000 годах окончил Семипалатинский медицинский колледж «Авиценна» по специальности «Зубной техник-ортопед».

В 2000-2007 годах обучался в Семипалатинской государственной медицинской академии на лечебном факультете, по окончании получил квалификацию «Врач-хирург».

Является выпускником программы Первого Президента Республики Казахстан «Болашак».

В 2018-2019 годах окончил магистратуру по организации здравоохранения в НАО «Медицинский университет Семей», присвоена степень магистра здравоохранения.

В 2022-2024 годах получил степень бакалавра юриспруденции в ГУ им. А. Букейханова (Семей).

Имеет действующие сертификаты по общей хирургии (интернатура), онкологии, эндовидеохирургии, общественному здравоохранению и менеджменту здравоохранения.

Трудовая деятельность

Профессиональная деятельность Елдоса Ершатовича охватывает клиническую, научную и управленческую работу.

В 2007-2008 годах прошёл интернатуру по общей хирургии на базе БСМП в Семее.

В 2008-2012 годах работал хирургом отделения общей хирургии Центральной районной больницы поселка Глубокое Восточно-Казахстанской области.

С 2012 года – врач-хирург, ординатор отделения общей онкологии ЦЯМиО в Семее.

С мая 2019 года – ассистент кафедры клинической и радиационной онкологии НАО «МУС» в Семее.

С марта 2020 года – руководитель хирургической службы Онкологического диспансера Алматинской области (Талдыкорган).

С октября 2020 года – заместитель директора по лечебной части Онкологического диспансера Алматинской области.

С 1 июля 2023 года – руководитель (главный врач) многопрофильной клиники НАО ЗКМУ в Актобе, в составе которой функционируют областная онкологическая служба, гематологическая и кардиохирургическая службы.

Главный внештатный онколог управления здравоохранения Актюбинской области.

Международное обучение и повышение квалификации

Елдос Смаилов проходил обучение и стажировки:

2010 г., Астана – актуальные вопросы экстренной хирургии.

2013 г., Анкара (Турция) – онкология.

2016 г., Сеул (Южная Корея) – хирургия.

2017 г., Санкт-Петербург (РФ) – участие в международной конференции и мастер-классе по эндокринной хирургии.

2018 г., Варшава (Польша) – актуальные вопросы онкохирургии органов грудной клетки, гепатобилиарной системы, кожи, мягких тканей и костей.

2019 г., Тбилиси (Грузия) – участие в мастер-классе по лапароскопической простатэктомии.

2022 г., Мумбаи (Индия) – участие во Всемирном хирургическом саммите.

2023 г., Прага (Чешская Республика) – участие в конгрессе ESMO.

Также является участником и докладчиком республиканских и международных научно-практических конференций.

Научно-практическая и внедренческая деятельность

Под руководством и при непосредственном участии Елдоса Смаилова внедрены современные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований, включая химиоэмболизацию и химиоперфузию при опухолях почек, печени, матки, мочевого пузыря и головного мозга, лапароскопические операции при злокачественных поражениях органов желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и органов грудной клетки, а также программа ускоренного восстановления пациентов Fast Track в колопроктологии.

Общественная деятельность

Смаилов Елдос Ершатович является членом ассоциации хирургов Восточно-Казахстанской области, Казахстанской ассоциации эндоскопических хирургов, ассоциации онкологов Республики Казахстан, а также Тихоокеанско-Азиатской ассоциации хирургов. Неоднократно награждён грамотами и благодарственными письмами акиматов, управлений здравоохранения и Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Напомним, ранее учреждение возглавлял Нурлан Джариев. Буквально недавно 124 сотрудника Мангистауского областного онкологического диспансера подписали коллективное обращение к Президенту Касым-Жомарту Токаеву. В письме медики заявляли о «воспрепятствовании профессиональной деятельности» и «служебном давлении» на теперь уже экс-главу учреждения со стороны облздрава. При этом в самом региональном управлении здравоохранения опровергли обнародованные данные, заявив, что при Нурлане Джариеве в диспансере выявляли множество нарушений. Позже в учреждении ответили на критику со стороны ведомства. Однако в облздраве продолжили настаивать на своем, разобрав по пунктам системные проблемы.