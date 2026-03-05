Аким Мангистау встретился с Послом Великобритании в Казахстане

Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай встретился с делегацией, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Республике Казахстан Салли Аксуорси, передаёт Lada.kz .

Фото акимата МО

Стороны обсудили вопросы экономического развития региона, реализации инвестиционных проектов, а также сотрудничества в сферах транспорта и логистики, инфраструктуры, энергетики и экологии. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Нурдаулет Килыбай отметил транзитный и логистический потенциал Мангистауского региона, подчеркнув возможности морских портов Актау и Курык, а также стратегическую значимость области в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Кроме того, он сообщил о значительном росте в данных сферах и отметил, что инвесторам, приходящим в регион, будет оказана всесторонняя поддержка в рамках действующего законодательства.

«Мангистауская область обладает благоприятными возможностями для реализации инвестиционных проектов. Мы заинтересованы в развитии долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с компаниями Великобритании», — отметил Нурдаулет Килыбай.

В свою очередь Посол Салли Аксуорси высоко оценила экономический потенциал Мангистау, подчеркнув готовность к укреплению сотрудничества в сферах транспорта и логистики, энергетики, IT, образования и высоких технологий.

По итогам 2025 года внешнеторговый оборот между Мангистауской областью и Великобританией составил 2,6 млн долларов США. В регионе с участием британского капитала в различных отраслях экономики работают 40 предприятий.