Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
11.03.2026, 15:31

В Мангистауской области представили новых судей

Власть 0 3 885 Наталья Вронская

В Мангистауском областном суде представили судей, назначенных указом Президента Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.

Фото: @mngsot / Instagram
Фото: @mngsot / Instagram

Как отметил председатель Мангистауского областного суда Максут Текетаев, новые назначения произведены в соответствии с указом Касым-Жомарт Токаева от 2 марта 2026 года №1188.

Согласно документу, судьями назначены:

  • в Суд №2 города Актау – Турар Алданов и Саид Нурманов;
  • На фото Саид Нурманов
    На фото Турар Алданов
  • в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области – Гульзат Кушекбаева;
  • На фото Гульзат Кушекбаева
  • в Мангистауский районный суд – Данияр Мырзабеков;
  • На фото Данияр Мырзабеков
  • в Мунайлинский районный суд – Айкумис Жумакаева.
На фото Айкумис Жумакаева 

В ходе встречи назначенные судьи приняли присягу судьи Республики Казахстан.

Как сообщили в суде, Турар Алданов ранее работал ведущим специалистом администратора судов Кызылординской области, а затем главным специалистом – секретарем судебного заседания в департаменте Судебной администрации по Кызылординской области.

Саид Нурманов до назначения работал юристом в частных компаниях, а также занимал должность юридического консультанта в региональном центре государственно-частного партнерства Мангистауской области.

Комментарии

2 комментарий(ев)
StarlightDragon
StarlightDragon
Не забывай свои корни, помни Есть вещи на порядок выше, слышишь?
12.03.2026, 04:42
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Опять назначенцы, выбирать то когда будем.
12.03.2026, 03:22
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

