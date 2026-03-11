В Мангистауской области представили новых судей

В Мангистауском областном суде представили судей, назначенных указом Президента Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Lada.kz.
Как отметил председатель Мангистауского областного суда Максут Текетаев, новые назначения произведены в соответствии с указом Касым-Жомарт Токаева от 2 марта 2026 года №1188.
Согласно документу, судьями назначены:
В ходе встречи назначенные судьи приняли присягу судьи Республики Казахстан.
Как сообщили в суде, Турар Алданов ранее работал ведущим специалистом администратора судов Кызылординской области, а затем главным специалистом – секретарем судебного заседания в департаменте Судебной администрации по Кызылординской области.
Саид Нурманов до назначения работал юристом в частных компаниях, а также занимал должность юридического консультанта в региональном центре государственно-частного партнерства Мангистауской области.
