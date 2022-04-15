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Казахстан отказался от соглашения со "Сбером" по цифровизации госуслуг

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 11:18
Казахстан отказался от соглашения со "Сбером" по цифровизации госуслуг
Фото ©РИА Новости
Казахстан отказался от соглашения с российской группой компаний "Сбер" по внедрению новой цифровой платформы для оказания госуслуг и планирует разработать платформу самостоятельно. Об этом заявил вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Сейчас в связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании. Сейчас идет технико-экономический анализ. До конца этого года будут разработаны и начнут применяться первые сервисы новой платформы", - сообщил Жамбакин на брифинге СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Он пояснил, что на полную разработку и внедрение новой платформы потребуется порядка 2-3 лет.

Напомним, 3 сентября 2021 года, будучи премьер-министром, Аскар Мамин и председатель правления российского Сбербанка Герман Греф подписали меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции Data Driven Government. По меморандуму в Казахстане для оказания государственных услуг должны были внедрить новую цифровую платформу, разработанную группой компаний "Сбер".

Инициатива вызвала критику со стороны населения из-за опасений, что персональные данные казахстанцев утекут за границу.

В марте этого года стало известно, что вопрос подписания соглашения с группой компаний "Сбер" по переходу Казахстана на платформенную модель цифровизации уже не стоит на повестке.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Cicrop (Посетители) Сегодня, 12:04
Сбербанк и Альфабанк должны уйти к себе домой.
 
 

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