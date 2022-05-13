Нацбанк предупредил казахстанцев об активизации мошенников

В Национальном банке предупредили о росте числа разного рода мошеннических сайтов, которые позиционируют себя программой, якобы разработанной Нацбанком для привлечения частных инвестиций. Некоторые из таких программ имеют и мобильные приложения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.



Отмечается, что мошеннические ресурсы содержат недостоверную информацию о распределении доходов от "государственного золотовалютного запаса" или "национальных ресурсов Казахстана" в пользу участников программы.



"Размещаются также не соответствующие действительности заявления от имени руководства Национального банка, в том числе бывших руководителей, номера несуществующих лицензий, скан-копии недостоверных правоустанавливающих документов", - говорится в сообщении.



Уточняется, что подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, так как:



-Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;

-Нацбанк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка "на государственных запасах";

-отсутствует контактная информация, а также правоустанавливающие документы или соответствующие лицензии, зарегистрированные в государственных органах Казахстана.

Задача подобных фейковых сайтов - сбор личных данных случайных интернет-пользователей и хищение денег, подчеркнули в пресс-службе.



Национальный банк рекомендует игнорировать подобную рекламу, помечать такой контент как мошеннический, а если допущена утечка личной информации или хищение средств - незамедлительно обращаться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.