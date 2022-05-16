Льготное автокредитование: что говорят казахстанцы в очередях

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов



Возмущенные астанчане собрались у автосалонов города. По их словам, программа льготного автокредитования, которую обещали запустить 16 мая, так и не начала работать. С участниками очереди поговорил корреспондент Tengrinews.kz.Горожане с самого утра собираются в автосалонах. В салонах на проспекте Туран очереди продолжаются на улице. Многие возмущаются неясными условиями программы."Берешь счет на оплату, потом идешь в банк. Если банк одобрение дает. Неизвестно, месяц ждать или три месяца. Там уже система будет. Людям пока только консультацию дают. В банках ничего не дают, пока счета на оплату нет. Машин нет, VIN-кодов нет", - пожаловался один из ожидающих.Желающий приобрести авто по льготному кредиту мужчина по имени Кайрат сообщил, что ждет своей очереди не первый год."Нас таких в очереди 10 тысяч человек по Казахстану. С сегодняшнего дня, по заявлению Скляра, запускается программа. Из банков пришло SMS тем, кто уже стоит в очереди, о запуске программы. Но в чем ее запуск, мы не видим. Народ запуска программы как такового не ощущает", - рассказал он.В "Народном банке" Кайрату сообщили, что он должен предоставить в банк счет на оплату с VIN-кодом автомобиля как документ для одобрения кредита до 26 мая."Если до 26 мая участник программы не предоставит справку, он автоматически вылетает. Мы пришли в салон, но ни один салон не дает VIN-коды, говорят, что машин нет. В салоне говорят: "Становитесь в очередь, ждите два месяца". А у банка строгие временные требования до 26 мая", - возмутился Кайрат."В банках мне сказали, что программа у них еще даже не запустилась. Как это так?" - поддержал его другой участник очереди.Напомним, программа льготного автокредитования должна была стартовать сегодня, 16 мая. По условиям программы любой казахстанец может приобрести автомобиль в кредит под 4 процента. Автокредит выдается на сумму не более 10 миллионов тенге и на срок до 7 лет. Первоначальный взнос составит от 0 процентов, общая стоимость транспортного средства не должна превышать 15 миллионов тенге. В этот раз под условия программы льготного автокредитования подпадают некоторые модели Hyundai, KIA, Chevrolet, LADA, JAC и Renault.На льготное кредитование потратят порядка 100 миллиардов тенге."Если учитывать, что в среднем на казахстанца будет выделяться по 10 миллионов тенге, программы хватит примерно лишь на 10 тысяч автомобилей. В прошлом году на рынке было продано около 120 тысяч новых машин плюc, думаю, порядка 500-600 тысяч подержанных", - отметил эксперт, председатель Независимого автомобильного союза (НАС) Эдуард Эдоков.