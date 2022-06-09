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Бетонные плиты поднялись из-за жары на платной трассе Кызылорда - Шымкент

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 12:44
Бетонные плиты поднялись из-за жары на платной трассе Кызылорда - Шымкент
Кадр видео
Платная трасса Кызылорда - Шымкент не выдержала жары и деформировалась, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в Туркестанской области 8 июня во второй половине дня. Водители заметили, что в районе поселка Тортколь асфальтобетонное покрытие дороги начало дыбиться, образовав мини-трамплин. После этого легковые и большегрузные авто объезжали участок по кювету.

Как сообщили в "КазАвтоЖоле", инцидент случился на платной трассе Кызылорда - Шымкент, которая является частью республиканской дороги Самара - Шымкент. Отмечается, что в день происшествия в регионе наблюдалась высокая температура воздуха. Термометры показывали до плюс 45 градусов жары.

"Около 17.00 по правой стороне трассы по причине высокой температуры воздуха произошло поднятие цементобетонной плиты проезжей части. В настоящее время плита демонтирована. Подрядной организацией "ШымкентДорСтрой" проведены временные восстановительные работы. Засыпана гравийно-песчаная смесь и разложено асфальтобетонное покрытие. В работе были задействованы 10 человек и пять единиц техники, среди которых три самосвала, погрузчик и гидромолот", - рассказали в нацкомпании.

Также в районе инцидента установлены предупреждающие дорожные знаки: ограничение максимальной скорости и сужение проезжей части. На месте выставлены патрульные авто Туркестанской области.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 13:33
Температурный шов недостаточной ширины? или его отсутствие

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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