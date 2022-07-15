Минздрав предложил новые коронавирусные ограничения

Министр здравоохранения Ажар Гиният озвучила возможные ограничения в связи с ростом числа заражений COVID-19, передает корреспондент Tengrinews.kz.



По словам министра, матрица оценки эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане будет оформляться по-новому.



При переходе в "желтую" зону будут приняты дополнительные меры, направленные на локализацию источника инфекции и усиление поведенческих факторов (без нагрузки на бизнес).



"Министерством здравоохранения данные меры разработаны, на следующем заседании Межведомственной комиссии выносятся на обсуждение. Это работа с близкими контактными, это работа и ограничения, перевод на дистанционную работу больных сотрудников, у которых не имеется защиты иммунитета, а также будут приниматься меры по обязательному ношению масок в общественных местах и в транспорте", - сообщила Гиният на брифинге СЦК.



Также, по словам министра, при переходе в "красную" зону в регионах дополнительно к мерам, принятым в "желтой" зоне, будут приняты меры ограничения передвижения населения и деятельности субъектов предпринимательства в два этапа в зависимости от нагрузки на стационары и ПМСП.



Все эти предложения по принятию мер, как уточнила глава ведомства, будут вынесены на рассмотрение Межведомственной комиссии.



Министра также спросили, будут ли в стране введены ограничения на полеты, передвижение и режим пограничных переходов.



"Я думаю, таких жестких ограничений не будет. Уже и инфекция изменилась, и вирус изменился, и течение сейчас более-менее легкое. Ограничительные меры в "красной" зоне будут, но не такие жесткие", - сказала Ажар Гиният.



Ранее в Министерстве здравоохранения объявили, что теперь цвет зоны по коронавирусу будут определять по-новому в Казахстане.