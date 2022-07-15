Электронные документы официально приравняли к бумажным в Казахстане

Накануне Глава государства подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане. В Министерстве цифрового развития разъяснили, какие изменения предполагает введение нормы, передает Tengrinews.kz.
Накануне Глава государства подписал закон о развитии цифровизации в Казахстане. В Министерстве цифрового развития разъяснили, какие изменения предполагает введение нормы, передает Tengrinews.kz.
В ведомстве отметили, что цифровая трансформация снизит издержки граждан и бизнеса, в том числе при получении госуслуг. Также закон предполагает сокращение затрат на содержание госаппарата.
"Законом предложено ввести единую архитектуру "электронного правительства" (взамен архитектур госорганов и акиматов), которая обеспечит единый платформенный подход при цифровизации государственного управления", - рассказали в министерстве.
Кроме того, в рамках закона введен запрет на истребование у граждан и бизнеса данных, которые уже имеются в информационных системах.
"Это исключит необходимость предоставления в учреждениях бумажных аналогов документов, различные временные и денежные затраты на копирование и так далее", - отметили в Минцифры.
Законом закреплена равнозначность электронных документов их бумажным аналогам, подчеркнули в ведомстве.
"Расширена сфера применения сервиса цифровых документов еGov mobile. Каждый гражданин может скачать еGov mobile на свой смартфон, это позволит не носить с собой бумажные документы", - объяснили в Минцифры.
В министерстве также подчеркнули, что законом изменен порядок выдачи свидетельств о госрегистрации актов гражданского состояния.
"Теперь после госрегистрации рождения, брака, развода, смерти свидетельства будут поступать в личный кабинет Egov гражданина. При этом право на получение бумажных версий свидетельств сохраняется в случае ходатайства", - также говорится в сообщении.
Таким образом, как подчеркнули в министерстве, подписанный Президентом закон позволит:
-снизить различные издержки для граждан и бизнеса при получении госуслуг; -снизить цифровое неравенство жителей сел и городов; -сократить затраты на содержание госаппарата; -повысить эффективность принимаемых управленческих решений, усилить информационную безопасность; -сократить дублирующие функции госорганов.
Напомним, 15 июля Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам стимулирования инноваций, развития цифровизации, информационной безопасности и образования".
Днем ранее в ходе расширенного заседания правительства Глава государства отметил, что цифровизация в Казахстане идет медленно и неудовлетворительно.
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