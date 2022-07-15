Вице-премьер Султанов рассказал о планах после выговора от Токаева

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, над чем будет работать ведомство после выговора от Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании правительства 14 июля, передает Tengrinews.kz.
"Будет обеспечено максимальное информирование населения и бизнеса о реальных ценах участников рынка, а также предусмотрена эффективность торговых сетей, производителей и поставщиков. С другой стороны, текущий объем финансирования "оборотной схемы" в общем товарообороте социально значимых продуктов составляет всего лишь 4 процента. Поэтому она не может в достаточной мере влиять на рынок", - заявил Султанов.
Вице-премьер добавил, что по мере повышения прозрачности движения средств и повышения их эффективности объем финансирования будет постепенно увеличиваться.
Султанов также рассказал о разработке единой информационной системы формирования баланса ключевых товаров.
"Совместно с Минсельхозом будет разработана программа продовольственной безопасности. В программе будут пересмотрены подходы по субсидированию и предоставлению других мер поддержки отрасли в части закрепления встречных обязательств производителей по насыщению внутреннего рынка", - пояснил он.
В мае Генпрокуратура завершила проверки 122 рынков, напомнил вице-премьер.
"По их итогам выявлен ряд системных проблем. Совместно с Генпрокуратурой, заинтересованными государственными и местными исполнительными органами разработаны законодательные нормы", - рассказал Султанов.
Он добавил, что нормы предусматривают меры по дальнейшей модернизации рынков по направлениям:
-наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли; -установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам; -создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.
Напомним, днем ранее на расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры заместителю премьер-министра - министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Глава государства, в частности, резко отреагировал на ситуацию с дефицитом сахара в стране.
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