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Вице-премьер Султанов рассказал о планах после выговора от Токаева

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:24
Вице-премьер Султанов рассказал о планах после выговора от Токаева
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, над чем будет работать ведомство после выговора от Президента Касым-Жомарта Токаева на заседании правительства 14 июля, передает Tengrinews.kz.

"Будет обеспечено максимальное информирование населения и бизнеса о реальных ценах участников рынка, а также предусмотрена эффективность торговых сетей, производителей и поставщиков. С другой стороны, текущий объем финансирования "оборотной схемы" в общем товарообороте социально значимых продуктов составляет всего лишь 4 процента. Поэтому она не может в достаточной мере влиять на рынок", - заявил Султанов.

Вице-премьер добавил, что по мере повышения прозрачности движения средств и повышения их эффективности объем финансирования будет постепенно увеличиваться.

Султанов также рассказал о разработке единой информационной системы формирования баланса ключевых товаров.

"Совместно с Минсельхозом будет разработана программа продовольственной безопасности. В программе будут пересмотрены подходы по субсидированию и предоставлению других мер поддержки отрасли в части закрепления встречных обязательств производителей по насыщению внутреннего рынка", - пояснил он.

В мае Генпрокуратура завершила проверки 122 рынков, напомнил вице-премьер.

"По их итогам выявлен ряд системных проблем. Совместно с Генпрокуратурой, заинтересованными государственными и местными исполнительными органами разработаны законодательные нормы", - рассказал Султанов.

Он добавил, что нормы предусматривают меры по дальнейшей модернизации рынков по направлениям:

-наделение собственника рынка персональной ответственностью за организацию торговли;
-установление квалификационных и инфраструктурных требований к рынкам;
-создание информационной системы, которая позволит обеспечить конкурентный и свободный доступ отечественных товаропроизводителей к торговым площадям.

Напомним, днем ранее на расширенном заседании правительства Президент Касым-Жомарт Токаев объявил выговоры заместителю премьер-министра - министру торговли и интеграции Бахыту Султанову и министру сельского хозяйства Ерболу Карашукееву. Глава государства, в частности, резко отреагировал на ситуацию с дефицитом сахара в стране.


Источник: tengrinews.kz
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