Убийство женщины и двоих детей в Алматы: прокуроры взяли дело на контроль

Прокуроры Алматы взяли на особый контроль дело об убийстве матери и двоих детей в жилом комплексе "Спутник", передает корреспондент Tengrinews.kz.



По данным надзорного органа, тела 34-летней женщины и ее детей 2015 и 2020 годов рождения обнаружены с признаками насильственной смерти.



"Департаментом полиции начато досудебное расследование по факту убийства, в рамках которого проводится весь комплекс следственных и оперативных мероприятий. Назначено проведение соответствующих экспертных исследований, изучаются видеоматериалы, проводится допрос свидетелей и очевидцев.



В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Расследование уголовного дела взято на особый контроль прокуратурой города", - заявили в ведомстве.



Напомним, инцидент произошел 6 августа в одной из квартир в микрорайоне Мамыр. Прибывший на место начальник Департамента полиции генерал-майор Арыстангани Заппаров ход расследования взял на свой личный контроль.

